O presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa enviou uma mensagem áudio a felicitar o FC Porto pelo título de campeão na temporada de 2019/20. O presidente realça o facto da equipa do Dragão ter vencido num ano particularmente difícil, com todas as restrições impostas pela pandemia da covid-19.

«Ainda não terminou em rigor a Liga e ainda não foi entregue a taça, que será depois de amanhã, mas, o que é facto, é que está encontrado um vencedor. E, portanto, tendo evitado por esperar pelo momento formal para o fazer, o que é facto é que, substancialmente, o resultado está atingido», começa por explicar.

Um título conquistado em ano de pandemia, portanto, com maiores dificuldades. «Queria felicitar o FC Porto por esta vitória, que é uma vitória que tem um duplo significado. Por um lado, a vitória numa Liga é sempre um facto maior, direi mesmo, dos factos maiores do futebol português. Mas há um segundo significado adicional no ano que vivemos, com a pandemia, que exigiu uma paragem forçada de meses, exigiu de facto uma resistência psicológica, uma resistência física, uma capacidade anímica, que o FC Porto demonstrou ter e que lhe permitiu, na ponta final, acentuar uma vantagem que tinha no momento em que as competições pararam», acrescentou.

Dificuldades que, no entender do presidente da República, dão ainda mais mérito à equipa comandada por Sérgio Conceição. «Não se pode esquecer este ano e felicito o FC Porto pela vitória, mas felicito também por ter sido uma vitória num ano muito difícil, para todos, é verdade, mas por definição em mais avulta o mérito do vencedor», destacou ainda o presidente da República.