O Sporting revelou esta sexta-feira imagens inéditas do dia em que confirmou o título de campeão 2020/21. Um autêntico filme da passada terça-feira, desde as primeiras horas, ainda em Alcochete, passando pela viagem até Alvalade, sob escolta já de centenas de adeptos, até ao vulcão verde e branco já montado junto ao palco do decisivo jogo com o Boavista.

Ao som dos Rolling Stones, podemos depois assistir aos momentos no balneário, ainda antes do jogo, as palavras de incentivo do treinador Ruben Amorim e do capitão Sebastian Coates, antes da subida para o aquecimento.

Os Coldplay fazem depois a banda sonora para as imagens do jogo com o Boavista, o golo de Paulinho e toda a ansiedade que a equipa viveu nos instantes finais da partida que confirmou o título.

Depois a festa, primeiro no relvado, entre os jogadores. Depois com as respetivas famílias. Mais festa no balneário. Um primeiro banho a Ruben Amorim antes do que já tínhamos visto, na conferência de imprensa.

Mais imagens da entrega do troféu, mais momentos entre os jogadores e Ruben Amorim, antes da épica viagem até ao Marquês.

Venha daí: