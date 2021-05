A derrota no Estádio da Luz com o Benfica tirou ao Sporting a possibilidade de, pela primeira vez na sua história, terminar um campeonato sem qualquer derrota averbada.

Até hoje, apenas Benfica e FC Porto (duas vezes cada) haviam alcançado esse registo.

A primeira equipa invencível foi o Benfica de Jimmy Hagan, que em 1972/73 foi campeã com 28 vitórias e apenas dois empates em 30 jogos. Cinco anos depois, os encarnados, então orientados por John Mortimore, repetiram a proeza: 21 vitórias e nove empates, mas com sabor amargo, já que o título acabou por ficar para o rival FC Porto.

Depois disso, foi preciso esperar mais de 30 anos para o campeonato voltar a ver uma equipa invencível: o FC Porto de André Villas-Boas, campeão com 27 vitórias e dois empates em 2010/11. Dois anos depois, com Vítor Pereira ao leme, os dragões voltaram a erguer o título sem derrotas e após uma campanha com 24 triunfos e seis empates.