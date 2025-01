Declarações de Ian Cathro, em conferência de imprensa, logo após a vitória frente ao Estrela da Amadora por 2-4:

[Análise ao jogo]

«Falando do jogo até acho que nós conseguimos entrar bem no jogo, não numa forma ideal, porque havia alguns passam de eles conseguiram buscar o espaço e chegaram perto de nossa área mesmo assim na nossa ideia do jogo deste trabalho a correr para trás faz parte defender, faz parte. Não vi nem senti grande problema neste momento. Depois eu acho que o jogadores conseguiram entender bem o jogo onde é que estava o espaço para tentar ter mais controlo do jogo e acho que eles conseguiram na primeira parte sem ser o nosso melhor jogo com bola, acho que não foi, mas depois tem muito dessa capacidade é entender como é que podemos ficar mais dominantes na primeira parte.»

«Depois nós tivemos uma lição muito importante do último jogo em casa com o Moreirense que era a entrada na segunda parte e pedimos muito para que nós entrássemos forte e conseguimos manter ou aumentar a nossa intensidade no início da segunda parte. Eu acho que os jogadores conseguiram isso. Por mérito do adversário, também um erro talvez em parar um ataque. Eles conseguiram o primeiro golo e obviamente depois tens esse momento no futebol. Não vou falar do segundo sofrido só vou falar da variação e a personalidade da equipa nos últimos momentos do jogo que gostei muito. Os jogadores merecem muito esse três pontos para acabar essa primeira volta assim.

[Regresso de Rafik Guitane]

Eu adoro muito o Rafik [Guitane], o talente que ele tem e é alguém que nós gostamos muito dele e ele tá aqui para nossa ajudar e ele tem tem coisas diferentes como os outros também que há dois jogador nas posições da frente têm que ter qualidades e características diferente vai nos ajudar. Fico feliz por ele voltar a ter importância no jogo nos dois lados, mas já fez bem e ele fez com caráter eu mostrou a capacidade para pagar na bola outra vez e para ir e para ajudar a equipa é bom para ele.

[Vencer pela primeira vez na Reboleira e acaba por fazê-lo com jogadores que não são muito utilizados.]

«Não fez parte dessas escolhas. O Xeka está a voltar de uma lesão que acabou por ser um bocadinho mais complicado do que nós esperávamos no início e ele está a voltar para ser a opção e o Yanis é alguém que já começou alguns jogos, já tem capacidade para jogar nalguns lados, tem capacidade para jogar atrás de uma avançado e hoje optamos para ter o Yanis lá no meio para talvez dar um bocadinho mais de mobilidade mas nada para surpreender. São todos todos importantes, todos disponíveis, opções.

[Marcar quatro golos fora não acontecia há 75 anos]

Se fica 4-0 sim. Mas 2-4 não sabe tão bem. Isso faz parte da nossa realidade. Não quero falar de nada negativo porque não merecem hoje. Eles merecem os parabéns porque eles trabalham muito. E é muito difícil trabalhar quando tu pensas que o teu rendimento merece melhores resultados e isso é muito chato depois o jogador trabalhar assim. Eles estão a fazer um grande trabalho. Não quero tirar nada nesse sentido mas a próxima vez que levarmos 3-0 para o intervalo o jogo não acaba acaba 2-4.

[Falar mais do Estoril e menos da ligação do clube à manutenção]

«Eu falei disso mais com um objetivo de médio, longo prazo e também tentei explicar que isto não era nada para hoje amanhã nem os próximos seis meses e para o ano que vem também. Isto vai ser um processo que precisa do tempo, acho que o que não faz sentido para este clube é andar nestas mudanças constante porque não deu resultados. Estão sempre a falar das mesmas coisas e para criar essa separação tem que haver um projeto que é que a equipa, tem que haver um projeto do clube, tem que haver as pessoas certas e essas pessoas têm que trabalhar juntas com uma ideia e levar essa ideia para frente e não abanamos se perdemos um jogo ou estamos numa fase má uma fase boa não muda. Nós temos que ter o nosso caminho o nosso projeto. Eu estou sempre a falar disso porque a nossa realidade e é o que eu vou fazer se as pessoas podem ficar mais felizes ao menos felizes, eu vou fazer a mesma coisa porque o que faz sentido para o crescimento do clube é isto. Talvez é mais fácil dizer essas coisas depois de ganhar mas depois a perder também eu vou dizer as mesmas coisas porque é o que nós vamos fazer.»

[Regresso do Xeka]

«Sim ele teve a infelicidade da lesão com o Rio Ave e como disse ficou mais complicado do que nós esperávamos e também levou muito tempo fora sem jogar. Tivemos que ter muita atenção na fase da recuperação e agora como está disponível temos que temos que trabalhar bem mesmo na parte da condição e garantir que ele esteja disponível pelos máximos nos jogos possíveis.»