O inaugurar da última jornada deste ano civil trouxe um Arouca-Gil Vicente que surpreendeu tudo e todos: 1-1 foi o resultado final de uma partida pouco brilhante e que chegou a ser interrompida por um nevoeiro muito denso.

Sala de máquinas apresentou-se congelada e enevoada

Relativamente ao último encontro, Vasco Seabra promoveu a entrada de Marozau, em detrimento de Yalçin. Já Bruno Pinheiro manteve o mesmo onze que empatou a zeros contra o Sporting.

No frio habitual desta época em Arouca, a partida arrancou com Nico Mantl a mostrar a sua elasticidade perante a primeira chance do encontro, protagonizada por Mboula ao terceiro minuto. Os arouquenses foram-se aquecendo e, através da sua referência central do ataque – Marozau – foram tentando, mas sem a eficácia necessária para bater Andrew.

Em boa verdade, o frio intenso que se fez sentir em terras de Santa Mafalda, aliado a um nevoeiro em crescente, congelou, desde o arranque o encontro, as salas de máquinas de ambas as equipas. Tanto Arouca como Gil Vicente apresentaram-se sólidos defensivamente, mas com inúmeras dificuldades em fazer a bola chegar devidamente ao ataque, pelo que a primeira parte ficou marcada por inúmeras perdas e recuperações de bolas quase consecutivas nas tentativas de sair para o ataque. Principalmente nas zonas centrais, onde, apesar de ambas as equipas terem aí três homens, iam sendo terras de ninguém.

O nevoeiro adensou e os golos surgiram

No arranque do segundo tempo, o nevoeiro apareceu bastante denso, algo que ofuscou o jogar de ambas as equipas, que se apresentaram à imagem do primeiro tempo. Só após a hora de jogo é que se viu algo diferente e eficaz. Num lance marcado por bastante confusão, o cruzamento de Félix Correia num livre bateu em Loum e sobrou para Mory Gbane, que só teve de encostar.

O Arouca procurava iniciar um esboço de reação, mas o nevoeiro arouquense regressou em força e obrigou à interrupção da partida por meia hora. Aquando do regresso, os Lobos de Arouca mostraram-se aguerridos e conseguiram conquistar o empate. Chico Lamba lançou a bola para o ataque, Yalçin ganhou-a e arrancou na direção da baliza, atirando com força para o fundo das redes.

Até final, ambas as equipas jogaram apenas com o coração, mas a enorme vontade de ambas as partes não desfez o empate. Com este resultado, ambas as equipas mantém-se nos mesmos postos da tabela classificativa.

-------

FIGURA: Mory Gbane

O médio costa-marfinense deu réplica perfeita da exibição efetuada em casa, frente ao Sporting. Ainda que a ameaça ofensiva tenha mudado do jogo anterior para este, Gbane esteve sempre em cima dos acontecimentos, tanto na defesa, como no ataque, tendo até marcado o golo dos gilistas.

MOMENTO: Paragem devido ao nevoeiro denso

Após um primeiro “susto” no início da segunda parte, por volta do minuto 78, a partida foi mesmo interrompida devido ao nevoeiro denso, o qual, desta vez, não permitia qualquer visibilidade também no relvado. Uma situação bastante regular na Serra da Freita, mas bastante invulgar em pleno centro da vila de Arouca.

POSITIVO: Reentrada das duas equipas após a paragem

Perante a paragem pouco habitual num jogo de futebol, a verdade é que nenhum dos atletas se ressentiu ao regressar ao relvado. Tanto o Arouca, até ao golo do empate, como o Gil Vicente, após o golo sofrido, apresentaram-se em campo cheias de vontade de conquistar algo mais que o empate.

Veja aqui o resumo da partida: