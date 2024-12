Declarações de Leandro Barreiro, jogador do Benfica, na Flash Interview da BTV, logo após a vitória por 3-0 frente ao Estoril.

[Analise à partida]

Depois do jogo analisar é sempre um bocado complicado São mais três pontos, fizemos boas coisas hoje, o início foi um bocado mais complicado mas depois do primeiro golo as coisas tornaram-se mais fáceis.

[Mensagem para os adeptos]

«Um feliz Natal, aproveitar os dias com a família. Vamos continuar a trabalhar e que os benfiquistas continuem a apoiar-nos jogo após jogo, nós precisamos de todos.»