Benny, jogador do Moreirense, em declarações na Flash Interview da BTV, após a derrota frente ao Benfica por 3-2:

[Análise à partida]

«Infelizmente o início do jogo não foi de feição para nós. Começámos logo praticamente com dois golos de vantagem de cedo, mas a equipa encontrou discernimento para contrariar isso e acabámos por equilibrar um pouco o jogo. Infelizmente a acabar a primeira parte sofremos o terceiro golo que nos abalou um bocadinho. Na segunda parte o Benfica conseguiu controlar um bocadinho mais o jogo, mas nós não deixámos de acreditar. Também tenho de dar uma palavra de alento à nossa equipa, porque acho que se portou bastante bem. Num estádio difícil contra uma grande equipa, como todos nós sabemos. No fundo, um pouco satisfeito nessa parte, mas infeliz pelo resultado.»

[Em termos de ideia de jogo, o Moreirense tentou sempre condicionar a saída de bola do Benfica. Não perdeu a identidade que tem tido durante toda a temporada. Que mensagem é que o treinador vos deixou também para este jogo?]

«Sim, em suma é acreditar no processo. Porque nós somos a mesma equipa que fez os resultados na primeira volta contra estas equipas. E apenas é uma fase da época. Todas as equipas passam por fases boas e por fases menos boas. Mas acredito que temos a qualidade, o discernimento e a força para contrariar esta fase menos boa e acabarmos da melhor forma à época.»