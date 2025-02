O treinador do Gil Vicente, Bruno Pinheiro, garantiu este sábado em conferência de imprensa, que a sua equipa irá entrar em campo com «personalidade» para enfrentar o Sporting de Braga no próximo domingo, em partida da 21.ª jornada do Campeonato nacional.

«Vimos de duas derrotas, mas temos de mostrar personalidade neste jogo para impor o nosso futebol. Espero que os meus jogadores consigam replicar neste jogo as boas coisas que fizeram na última jornada», afirmou o técnico.

O Gil Vicente foi derrotado nas últimas duas jornada, mas Bruno Pinheiro diz que não é razão para alarmismos e demonstra confiança no processo de evolução da equipa.

«Quando tivemos um ciclo menos positivo estive sempre tranquilo, tal como não me empolguei com a recente série de vitórias. Agora, mantenho-me sereno com estes dois resultados negativos. Temos jogado bem e criado muitas oportunidades. Acredito que, continuando assim, será mais fácil ganhar e garantir os pontos necessários», disse o treinador de 48 anos.

Sobre a partida frente aos bracarenses, Bruno Pinheiro reconheceu que será um grande desafio, antecipando um confronto entre «duas equipas que assumem, de forma positiva, o jogo e que vão querer ganhar».

«O Braga tem muita qualidade individual e coletiva, com um treinador experiente, e joga em casa. Será sempre um jogo complicado», destacou.

Em relação ao momento menos positivo do Sp. Braga, o treinador dos «galos» desvalorizou e preferiu enfatizar a qualidade da equipa bracarense.

«Estão numa fase de mexida de jogadores e isso pode, numa fase inicial, dar alguma instabilidade, mas também confiança aos jogadores que entraram e aos que se querem afirmar. O que é garantido é a muita qualidade individual e coletiva do Sporting de Braga, é disso que estamos cientes», atirou.

Vai ser o primeiro jogo depois do fecho do mercado de inverno, em que o Gil Vicente perdeu Mory Gbane, uma peça importante na equipa, que se transferiu para o futebol francês.

«Feliz pelo jogador, que trabalhou muito, ajudou a nossa equipa, e teve um projeto que ambicionava. Mas, como treinador, fico sempre triste por perder um jogador com a influência que ele tinha na equipa. São as regras do mercado, temos de nos reinventa», referiu Bruno Pinheiro.

O Gil Vicente, que ocupa o 12.º lugar com 22 pontos, enfrentará o Sporting de Braga, que está na 4.ª posição com 40 pontos, neste domingo, às 18h00. A partida será arbitrada por António Nobre, da Associação de Futebol de Leiria.