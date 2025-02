Ian Cathro, treinador do Estoril, em conferência de imprensa após a vitória por 2-1 frente ao Boavista:

[Análise da partida]

«Para ser justo aos jogadores, em vez de dizer que talvez este jogo não foi tão brilhante, acho que temos que separar em duas partes. Porque eu acho que os jogadores fizeram uns 50 e poucos minutos de muita qualidade a controlar o jogo. Não havia muito espaço no início do jogo, mas acho que nós conseguimos manter a bola e circular a bola com alguma tranquilidade para escolher os momentos certos para procurar as zonas para acelerar. E acho que eles fizeram isso bem. E sempre tivemos controlo do momento da transição também, o que foi muito importante. Na parte final do jogo, sim, não conseguimos ter o mesmo controle com a bola. Acho que podemos olhar para várias razões nisso, e é o meu trabalho nas próximas 24 horas. Mas talvez a ansiedade e a grande vontade que os jogadores têm para segurar mais uma vitória tem esse impacto. Isso é algo importante no nosso crescimento. É algo que nós também temos de aprender a ganhar com um pouco mais de conforto. Porque havia oportunidades para ter mais controlo do jogo nos últimos 30 e poucos minutos. E também havia oportunidades para matar o jogo. Sim, temos de melhorar nisso.»

[O Estoril alcançou hoje a quinta vitória consecutiva. É um dado que já não acontecia desde a época 1948/49. Na altura fizeram nove vitórias consecutivas. Sente que estas nove vitórias ainda podem ser alcançadas nesta temporada? Ou será já um objetivo muito longe de ser alcançado? Qual é a motivação?]

«A minha motivação neste momento é provavelmente beber uma cerveja. Depois, ver o jogo outra vez. Porque nós temos de ser melhores nas próximas semanas. Nós temos um grupo que é muito bom. Que querem melhorar, que querem trabalhar, que querem fazer parte deste Estoril diferente que nós queremos construir a médio e longo prazo. E eles também sabem que temos de melhorar. E esse sentimento que existe dentro do balneário dá-me muita confiança para ir para frente. Porque eles querem mais e querem ser melhores e querem melhorar. E são honestos e humildes e querem. Isso é espetacular.

[Essa cerveja vai-se ser de relaxamento depois de mais uma vitória?]

«Não, eu tenho de dizer, eu não sou muito assim. Já disse várias vezes e de certeza absoluta que não é mentira. Eu vivo muito no momento. Então acho que se o jogo for ao contrário, se tivéssemos acabado o jogo com os primeiros 50 minutos, talvez eu fosse estar mais relaxado. Mas não. Vai ser um momento de estar com as pessoas, porque eu entendo que também é importante para o clube. Temos muita gente que já tem estado aqui muitos anos e talvez é um momento importante para eles. Mas depois já tenho trabalho para fazer, porque nós queremos jogar cada vez melhor e ganhar sem tanto sofrimento na parte final.»

[Este é um Estoril que vai começar a olhar para os lugares europeus ou se é um Estoril a querer aumentar a maior distância possível para os lugares de despromoção?]

«Eu entendo tudo isso. É uma pergunta muito válida e vai ser um bocado a narrativa neste momento. Mas não consigo dar uma resposta porque simplesmente eu não trabalho assim. A minha ideia é que nós queremos ser melhores em todos os momentos do jogo e acho que hoje conseguimos melhorar em certos momentos do jogo. E também vemos um contexto diferente onde é que nós temos de melhorar. O que eu disse antes também, os jogadores também sentem isso, eu vi isso na cara deles. Isso dá-me muita confiança e uma grande vontade para ajudar todos os nossos jogadores para serem cada vez melhores.»

[Situação do Boavista tornou a preparação mais difícil?]

«Cada vez que tens um adversário ou um último treinador, ou chegam muitos jogadores ou estão num momento de mudar de sistema ou algo assim, sempre gera mais dúvidas. Mas simplesmente a parte mais importante é sempre o nosso plano. O que nós fazemos todos os dias. E aí tens a última parte de fazer ajustes para o que vais ter à tua frente. E acho que neste momento estamos preparados para jogar contra sistemas diferentes, coisas diferentes. Os jogadores também cresceram muito nesse sentido. A capacidade de ler o jogo no momento e saber os ajustes que nós fazemos.»