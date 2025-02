César Peixoto, treinador do Moreirense, em declarações na Flash Interview da BTV, logo após a derrota frente ao Benfica por 3-2:

[Analise à partida]

«Acho que foi um bom jogo de futebol, primeiro que tudo. Duas equipas a jogar olhos nos olhos, a querer ganhar, com muitos golos. Acho que quem veio ao estádio hoje foi presenteado com um bom espetáculo. Muito orgulhoso do jogo que a minha equipa fez aqui. Acho que fizemos um jogo fantástico. Pena não levarmos nada daqui, acho que merecíamos. Acho que o resultado é injusto, com todo o respeito pelo Benfica, mas o resultado é injusto. A equipa trabalhou, criou muitas oportunidades. Falhamos ali em algumas oportunidades claríssimas. Em zonas de finalização, até em oportunidades mais claras. Fica na dúvida, também, um lance na parte final, que eu já vi que me parece mão e penálti que dava a igualdade. Pena, ainda não termos visto repetições, mas já me mandaram. Por isso, um bom jogo da minha equipa. Orgulhoso do que fizemos. Este é o caminho. Já com o Sp. Braga tínhamos feito um grande jogo. Hoje voltámos a fazer um grande jogo, num estado difícil, num estado cheio, com um ambiente fantástico também, contra uma excelente equipa, mas que nós hoje fomos, claramente, uma equipa que equilibrou o jogo em tudo. E acabámos por não levar nada, mas merecíamos levar no mínimo um ponto.»

[Apostou ali numa pressão alta, manteve a identidade que o Moreirense tem tido, tentou ali condicionar a saída de bola do Benfica. Passava por aí, também, a estratégia para este jogo?]

«Sim, nós sabíamos que a nossa equipa é uma equipa agressiva, bem organizada com a pressão. Nós estamos trabalhados para fazer pressão alta, pressão média e pressão baixa. Nós sabíamos, os jogadores sabiam perfeitamente o que é que iam encontrar. Bateu tudo certo, eles acreditaram no plano de jogo. Sabíamos que poderíamos ganhar ali bolas na pressão alta com o Benfica, que tem tido ali alguma dificuldade. Nós sabíamos que era possível. Acabámos por fazer um golo através disso. Recuperámos outras, obrigámos o Benfica, muitas vezes, a jogar mal, a jogar para fora. Nós recuperámos muitas bolas no meio-campo ofensivo. Uma equipa com uma personalidade tremenda, com uma qualidade de jogo acima da média, para jogar aqui, contra este Benfica, no Estádio da Luz. Muito orgulhoso, mais uma vez. A equipa fez um jogo fantástico, os jogadores estão de parabéns. Penso que hoje, as gentes de Moreira [n.d.r.: de Cónegos] também estão orgulhosos da equipa, apesar de não termos levado nada, infelizmente, merecíamos um ponto. Acho que nos assentava bem, mas, futebol é isto.»

[Há pouco o Benny dizia que o Moreirense não está numa boa fase, mas o que hoje demonstrou aqui, que é aquela equipa que, por exemplo, já eliminou o Porto da Taça, detentor de troféu, já ganhou ao Sporting, Campeão nacional. Como é que se sai desta fase menos boa que o Moreirense está, com nove jogos sem conseguir vencer?]

«Sim, eu acho que a resposta que a equipa deu, no Sp. Braga e agora, é assim que se sai. É assim que se sai de uma fase menos boa. Todas as equipas, nestas fases, que fizeram uma boa primeira volta, o Famalicão também ficou muitos jogos sem ganhar, o V. Guimarães, muitos jogos sem ganhar, o Santa Clara também teve seis jogos sem ganhar, acabou por ganhar o Casa Pia agora outra vez, ou seja, equipas que ficaram bem na primeira volta. É normal, nestas equipas, às vezes, há fases menos boas. Acho que tem a ver também com o mercado, as expectativas dos jogadores que se valorizaram bastante, no ano passado ou na primeira volta deste ano. A partir de agora, está o mercado fechado, está o plantel fechado, estamos focados, estamos unidos, e acho que é desta forma que nós vamos dar a volta. Agora, temos de ter esta atitude, não é só com o Sp. Braga, com o Benfica, agora, com o Casa Pia, temos de manter com as equipas do nosso nível a mesma atitude, a mesma agressividade, a mesma qualidade, a mesma fome, o mesmo querer, para podermos vencer e vamos conseguir os objetivos da manutenção. O que eu disse sempre, é pensar jogo a jogo, e a manutenção é o objetivo principal do clube, tentar garanti-la o mais rapidamente possível, e depois, logo a seguir, vamos ver o que é que vai dar.»