Daniel Ramos destacou esta sexta-feira o pragmatismo do Santa Clara, adversário na 21.ª jornada da Primeira Liga. O treinador do AVS, que comandou o Santa Clara entre 2020/21 e ainda uma parte da temporada seguinte, lembrou o seu passado no clube, onde conquistou um histórico apuramento para a Liga Conferência.

«O Santa Clara é um clube que me diz muito, pelo passado, onde eu fui feliz, e deu-me a possibilidade também de fazer jogos europeus. Está com uma boa organização, a crescer, com um bom treinador e uma equipa que se conhece bem, tendo uma base do ano passado.», começou por dizer Daniel Ramos.

O treinador do AVS, lembrou o recente desempenho em casa, tendo somado pontos nos últimos três encontros, como motivo para acreditar num resultado positivo frente aos açorianos.

«Temos de aproveitar a oportunidade de jogar em casa, perante a nossa massa associativa. Nos últimos jogos caseiros, os resultados foram positivos, o que é sempre importante para o nosso objetivo. Se nos últimos três o fizemos, podemos continuar a fazê-lo, mesmo perante um adversário que está a fazer um excelente campeonato», reforçou.

O encontro com o Santa Clara vai ser o primeiro depois do fecho do mercado de inverno. Daniel Ramos fez um balanço positivo das contratações, destacando a qualidade dos novos jogadores, apesar de reconhecer que alguns ainda estão em fase de adaptação.

O AVS, 15.º classificado da Primeira Liga com 18 pontos, recebe o Santa Clara, quinto colocado com 35 pontos, este sábado, às 15h30 (14h30 locais), uma partida que vai poder acompanhar AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.