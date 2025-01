Rui Borges, treinador do Sporting, em declarações na Flash Interview, na SportTV, logo após o empate com o V. Guimarães por 4-4.

[Disse esta semana que esperava um jogo mais difícil do que contra o Benfica]

«Sim, é um jogo difícil, com um ambiente difícil, uma equipa muito boa do outro lado, a equipa confortável com a bola, principalmente, mas acima de tudo penso que fizemos 55, 60 minutos muito bons, em termos defensivos, organizados, bastante competentes, ligados no jogo rigorosos e depois desligámos um bocado, foi mental, foi físico, desligámos um bocado do jogo e deixámos o vitoria acreditar. Uma equipa que luta para ser campeã não pode estar a ganhar por 1-3 e deixar virar o jogo para 4-3. É trabalho que temos a fazer, estamos longe do que queremos. Fomos, em alguns momentos, muito passivos, baixámos demasiado, não encurtámos espaços. Há muitas coisas a melhorar. Que a equipa perceba o que temos de melhorar. Custa, porque uma equipa que quer ser primeira não pode estar a vencer, por 1-3, e deixar o jogo virar para 4-3.»

«Rui conhece bem o ambiente do estádio, no 3-2, houve aquele click emocional, sofre 3 golos em 15 minutos, faltou fazer alguma coisa?

«Podia mexer, a gente depois pensamos sempre noutras coisas, sobre o que pudemos fazer, Perdemos um bocado o controlo emocional do jogo. Caímos em termos anímicos, deixámos o Vitória SC acreditar, e, com 2-3, o estádio ajudou muito o Vitória, que tem uma equipa de qualidade, e perdemos esse equilíbrio mental, durante 15 minutos, o que nos saiu caro. Uma equipa que quer ganhar não o pode perder. É continuar a trabalhar. Vamos ser competitivos, com certeza. Temos de pensar já no jogo de terça-feira.

[Sente alguma irritação depois de ter estado a vencer por 3-1? Ou sente que este campeonato será como uma maratona?]

«Este clube quer sempre ganhar. Quando não ganha, não há felicidade por ter empatado. Num jogo onde tínhamos tudo para sair daqui com três pontos, adormecemos e não podemos. Não falei com os jogadores, amanhã falamos e vemos. Eles são inteligentes e percebem o que podemos melhorar. Há coisas que estão longe da nossa ideia de jogo. São as tais dores de crescimento. O importante é não desconfiarmos, porque, no fim, veremos o que fizemos e se melhorámos. Temos poucos dias, é difícil incutir alguns hábitos, mas eles têm sido fantásticos. Vai levar tempo, mas faltou atitude, e não pode faltar.»

[Repetiu o onze em duas jornadas, mas depois quando quer fazer alterações sente que há falta de opções no banco?]

«É o que é, é com estes que vamos lutar. Não estou aqui para me lamentar, o futebol é feito disto, temos de arranjar soluções. É isso que tentamos fazer, e jamais estar preocupados com a malta que falta. Dão o máximo deles.»

[O FC Porto viu o seu jogo ser adiado esta sexta-feira, o Sporting teve aqui 90 minutos de alta intensidade, sente que vai ter algum impacto para a meia-final da taça da Liga?]

«Focamo-nos na nossa equipa. A partir de amanhã, já estamos a pensar no FC Porto, é lógico. Vamos tentar recuperar e preparar-nos para mais um jogo intenso e competitivo, que dita uma final de uma competição. Temos de melhorar e é sobre isso que vamos trabalhar.»