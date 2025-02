O xadrez do escocês Ian Cathro foi demasiado forte para um frágil Boavista. Na receção ao lanterna vermelha do campeonato, Boavista, Begraoui fez o xeque-mate e mesmo o golo de Bozenik não foi suficiente para parar a série de derrotas dos axadrezados, que não vencem há 11 partidas.

Do outro lado, o Estoril aumentou para cinco, os triunfos consecutivos, a melhor série da época e o melhor registo desde 2013/14, com Marco Silva. O Estoril bateu o Boavista, este domingo, por 2-1, num encontro em que a equipa da linha dominou quase por completo, mas sem ter feito muito por isso.

Recorde a história deste jogo.

Na Amoreira, o Estoril procurava manter a melhor série de triunfos na temporada e pela frente tinha o último lugar do Campeonato nacional, Boavista, que estreava o novo treinador numa partida a contar para a 21.ª jornada da competição.

Um início de jogo muito calmo com o Estoril a ter mais posse de bola nos primeiros minutos, como seria de esperar. O Boavista, surpreendeu e apresentou uma linha de cinco defesas com Seba Pérez a colocar-se entre os centrais. Holsgrove, aos seis minutos, foi o protagonista do primeiro lance de perigo mas rematou muito por cima da baliza de César.

O Estoril esteve sempre por cima na primeira parte, mas as reais oportunidades para fazer golo dos homens de Ian Cathro demoraram a aparecer.

Quem aproveitava era o Boavista que ia aparecendo a espaços, com o melhor lance a ser um livre de Salvador Agra, aos 22 minutos, para uma intervenção segura de Robles.

No entanto, pouco depois chegou o primeiro golo da partida. Aos 28 minutos, boa jogada na lateral direita do ataque estorilista, com Wagner Pina a cruzar com conta, peso e medida para a cabeça de Begraoui. O marroquino atirou para o fundo das redes e marcou o quarto golo da conta pessoal no campeonato, num lance em que o guarda-redes César ficou mal na fotografia.

O golo pareceu ter dado ânimo à equipa da linha. Pouco depois, João Carvalho com um bom remate fora da área ficou a escassos centímetros do poste direito da baliza boavisteira.

Na segunda parte Cathro fez entrar Gonçalo Costa e o defesa viu já do relvado o 2-0 do Estoril. Logo no primeiro minuto do segundo tempo, uma oferta enorme de Pedro Gomes que falhou o passe para César, e Begraoui aproveitou para bisar no encontro. Passou facilmente pelo guarda-redes axadrezado e atirou para uma baliza deserta.

O Boavista respondeu. Primeiro num lance em que Gonçalo Miguel apareceu isolado na cara de Robles, o guarda-redes espanhol protagonizou a defesa do encontro. Mas, no canto que se seguiu, aos 61 minutos, Joel Silva encontrou Bozenik solto de marcação que cabeceou para o fundo das redes e reduziu a desvantagem no marcador.

Até ao final da partida, André Lacximicant ainda ameaçou o 3-1, com um bom remate aos 83 minutos, César teve de se aplicar e defendeu para o poste. Na recarga, o guarda-redes brasileiro voltou a defender o remate do avançado do Estoril.

Lacximicant em cima do minuto 90 numa grande jogada individual, tira o defesa do Boavista da frente, mas a sorte não estava com o jogador português, que voltou a acertar em cheio no poste.

Até ao final o resultado não mais se alterou. O Estoril vence e consegue a quinta vitória consecutiva, superando o registo de 2013/14, com Marco Silva no comando da «equipa da linha» e mantém o oitavo lugar na classificação. O Boavista continua sem vencer, agora há 11 jogos, e segura a lanterna vermelha da Liga portuguesa com 12 pontos.

---

A Figura: Begraoui

O avançado marroquino foi decisivo no encontro tendo marcado os dois golos da partida. Quando foi chamado ao serviço não vacilou, primeiro, na resposta ao cruzamento de Wagner Pina e depois na pressão alta onde recuperou a bola para o segundo tento. Ajudou a construir o triunfo do Estoril, o quinto consecutivo.

O momento: Oferta da defesa do Boavista

Num jogo em que o Boavista já se encontrava a perder, o resultado por 1-0 não impedia a equipa de regressar ao encontro com um golo, mas uma oferta do defesa Pedro Gomes deu o segundo golo a Begraoui e «impediu» uma possível recuperação dos axadrezados.

Positivo: Quinta vitória consecutiva do Estoril e prestação do Boavista

Com o triunfo deste domingo na Amoreira, o Estoril alcança o quinto triunfo consecutivo e melhora o registo de Marco Silva, na época 2013/14. O Boavista, por sua vez, continua sem vencer, mas com todas as limitações de jogadores apresentou-se com uma boa prestação no António Coimbra da Mota, com apenas sete jogadores no banco e cinco deles com menos de 20 anos de idade.