O Estoril bateu o Famalicão, este sábado, por 2-1, num encontro em que a primeira parte rendeu muito mais que o segundo tempo. Canarinhos regressaram às vitórias no campeonato, já os famalicenses falharam a aproximação aos lugares europeus.

Duas grandes penalidades, uma para cada equipa e uma excelente jogada do Estoril acabaram por fazer o resultado logo na primeira parte do encontro.

Recorde a história deste jogo.

O Estoril apresentou duas alterações em relação ao último onze, mas a maior mudança foi para a tática que Ian Cathro escolheu: um 3x4x3.

A nova tática resultou tão bem que logo aos cinco minutos, um excelente trabalho na ala direita do Estoril com Wagner Pina a cruzar rasteiro e a encontrar um isolado João Carvalho. O avançado estorilista não se fez rogado e atirou cruzado para o fundo das redes de Zlobin.

O Famalicão, que chegou ao António Coimbra da Mota no sétimo lugar, apareceu em campo muito apático e não ajudou as sucessivas perdas de bola dos jogadores famalicenses. O Estoril estava sempre mais perto da baliza muito por causa da irreverência de Hélder Costa e João Carvalho.

O jogo acalmou em termos de lances de perigo e apesar da luta a meio-campo, era o Estoril que começava a impor o ritmo do jogo.

Foi preciso chegar ao minuto 30 para se ouvir gritar novamente golo e para a equipa da linha. Wagner Pina a fazer das suas, destablizou o lado direito uma vez mais e cruzou rasteiro para o corte com o braço de Mihaj. Grande penalidade assinalada por João Gonçalves. Alejandro Marqués assumiu a responsabilidade e aumentou a vantagem canarinha.

Em cima do descanso, a reação que Armando Evangelista pedia ao seu Famalicão. Abordagem imprudente do central do Estoril, Pedro Álvaro, que cometeu uma falta na área sobre Aranda. O avançado espanhol conseguiu girar e sofreu a falta. Novamente, o árbitro da partida sem dúvidas, grande penalidade assinalada. O mesmo Aranda bateu o castigo máximo, e concretizou como mandam as leis do futebol: guarda-redes para um lado, bola para o outro. O Famalicão a entrar novamente na partida depois de um primeiro tempo para esquecer.

Armando Evangelista mexe ao intervalo

O Famalicão entrou na segunda parte com outras intenções. No espaço de 15 minutos fez quatro alterações. Mas o que parecia um novo Famalicão na partida prontamente o Estoril tomou conta da partida.

Wagner Pina continuou com as suas arrancadas no lado direito do campo, causando sempre lances de perigo para os canarinhos, ora com remates ora com cruzamentos venenosos para os avançados do Estoril.

Pelo meio, o melhor que o Famalicão conseguiu fazer foi um remate de Gil Dias (80m), depois de um excelente trabalho atirou cruzado ao lado da baliza.

André Laximicant, em cima dos 90 minutos, desmarcou-se e ainda conseguiu atirar a bola para o fundo das redes do Famalicão, mas o árbitro da partida assinalou prontamente o fora-de-jogo.

A Figura: Wagner Pina

O extremo cabo-verdiano do Estoril sempre que tocava na bola era uma lufada de ar fresco na partida. Wagner Pina acabou por fazer toda a ala direita do 3x4x3 do Ian Cathro, fez a assistência para o golo de João Carvalho e cruzou para o corte com a mão de Mihaj, que deu o penálti e segundo golo canarinho.

O momento: golo de João Carvalho

Foi a prova de um Estoril diferente. Com a nova tática, os avançados dos canarinhos estiveram mais soltos e logo aos cinco minutos, a ala direita do Estoril a funcionar, com Wagner Pina e encontrar João Carvalho sozinho para abrir o marcador.

Positivo: Estoril com tática renovada

Com apenas duas vitórias nos últimos dez jogos, a contestação ao treinador Ian Cathro era evidente. No entanto, o treinador escocês decidiu mudar a formação tática, apresentando um 3x4x3. Foi aposta ganha, e o Estoril entrou em campo com «cara lavada», e o regresso às vitórias.