«Por mares nunca dantes navegados». Era este o mote para o primeiro duelo deste domingo da Primeira Liga. De um lado, o Estoril, que jogava em casa, e procurava a melhor série de jogos da temporada: três vitórias consecutivas. Do outro, o V. Guimarães, com Luís Freire que procurava o primeiro triunfo desde que assumiu as rédeas dos conquistadores. O Estoril bateu o V. Guimarães, este domingo, por 1-0, num encontro em que a equipa da linha dominou quase por completo.

Recorde a história deste jogo.

Tarde muito cinzenta no Estádio António Coimbra da Mota, com alguma chuva à mistura. Um duelo do meio da tabela jogou-se na 19.ª jornada do campeonato, entre Estoril e V. Guimarães.

Um início de jogo bastante calmo, mas com o Estoril a ter mais posse de bola nos primeiros minutos. Begraoui aos seis minutos, cruza rasteiro, mas Lacximicant falhou a emenda à boca da baliza.

O Estoril esteve sempre por cima na primeira parte. Muitas foram as oportunidades de golo para a equipa canarinha. Wagner Pina num grande trabalho na esquerda, voltou a oferecer o golo a Lacximicant que falhou uma vez mais.

O Vitória que bem pode agradecer ao seu guarda-redes. Bruno Varela impediu o golo por duas vezes, primeiro a remate de Xeka e depois Wagner Pina. O Estoril acabou mesmo por introduzir a bola na baliza vimaranense, por intermédio de Begraoui, mas o árbitro Luís Godinho anulou o lance por fora-de-jogo.

Antes do intervalo, o primeiro lance de real perigo do Vitória. Telmo Arcanjo surge isolado na cara de Robles e o guarda-redes espanhol com uma grande mancha levou o nulo para o intervalo.

Na segunda parte sem mexidas dos dois lado, o Estoril continuou a boa partida e João Carvalho foi «pioneiro» no golo. Com uma jogada «maradoniana», o avançado da equipa canarinha fez um slalom até à baliza de Bruno Varela que foi impotente para parar o remate. Vantagem do Estoril logo no início do segundo tempo.

Luís Freire fez entrar Nélson Oliveira para o ataque e Mikel Villanueva para refrescar a defesa, mas o Estoril continuou mais forte.

Com a chuva a cair no António Coimbra da Mota, o jogo arrefeceu e as oportunidades começaram a escassear para os dois lados. Num último esforço, Luís Freire ainda promoveu a estreia de Vando Félix, que chegou neste mercado de inverno, e entrada de Ramírez, mas nem um nem outro conseguiram alterar o rumo do jogo.

Até ao final, ainda houve pedidos de grande penalidade por mão na bola de Pedro Álvaro mas o árbitro chamado pelo VAR, nada assinalou. A entrada de Guitane por parte do Estoril ainda promoveu algumas jogadas «perfumadas» mas o resultado não mais se alterou.

A partida terminou com o triunfo do Estoril, merecido, que sobe cada vez mais na tabela classificativa. Os homens de Ian Cathro estão agora no oitavo posto, a dois pontos do V. Guimarães, que é sétimo.

---

A Figura: João Carvalho

O avançado foi dos mais esclarecidos numa boa exibição de toda a equipa estorilista. Acabou por marcar o golo que fez a diferença na partida e dar à vitória às hostes da Amoreira.

O momento: Jogada incrível de João Carvalho

O golo de João Carvalho foi precedido de uma excelente jogada do avançado de 27 anos. Fintou dois jogadores do Vitória e fuzilou a baliza de Bruno Varela. Foi o quinto golo no campeonato.

Positivo: Estoril vence pela terceira vez consecutiva esta temporada

Exibição irrepreensível da formação «canarinha» nesta tarde de domingo na Amoreira. Mesmo que o resultado assim não o indique, a equipa de Ian Cathro praticou bom futebol e teve uma mão cheia de oportunidades, que ora por displicência dos jogadores, ora por grandes defesas de Bruno Varela, não se transformaram em mais golos. O triunfo frente ao V. Guimarães foi a terceira vitória consecutiva, a melhor série de jogos desta temporada.