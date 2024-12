O Estrela bateu o Arouca, esta segunda-feira, por 2-1, para a 13.ª jornada do campeonato nacional. Um livre brilhante logo no início da partida e uma remontada na segunda parte contam a história do jogo.

Com este resultado o Estrela regressa às vitórias para o campeonato e sobre ao 13.º lugar, já o Vasco Seabra continua sem vencer e mantém-se na última posição do campeonato.

Recorde a história deste jogo.

Noite muito fria na Reboleira. Um duelo de aflitos fechou a 13.ª jornada do campeonato, entre Estrela da Amadora e Arouca.

O jogo em si não demorou muito a aquecer. Logo aos cinco minutos, Jason conquistou uma falta à entrada da área do Estrela e o espanhol assumiu a marcação do livre. Um remate exímio com a bola a entrar no ângulo direito da baliza de Bruno Brígido abriu o marcador.

O Estrela tentou reagir, mas foi o Arouca que voltou a causar perigo. Aos oito minutos, grande jogada dos «lobos» a terminar com Sylla, isolado à entrada da área, rematou para uma grande intervenção do guarda-redes do Estrela.

O jogo acalmou em termos de lances de perigo e apesar da luta a meio-campo, era o Arouca que começava a impor o ritmo do jogo.

Aos 29 minutos, mais uma grande chance para o Arouca. Trezza aproveitou um alívio da equipa arouquense e ficou isolado no frente a frente com Brígido, mas o avançado uruguaio atirou muito por cima.

O melhor que o Estrela conseguiu na primeira parte foi numa boa jogada, Kikas aparece sozinho, pica a bola por cima de Mantl mas Tiago Esgaio cortou em cima da linha. No entanto, a jogada foi invalidade prontamente por fora-de-jogo.

José Faria mexeu ao intervalo e ganhou a aposta

O Estrela precisava de fazer melhor na segunda parte e José Faria mexeu logo ao intervalo, Rodrigo Pinho tomou o lugar de Jovane.

Ao minuto 52 novamente Kikas no lance, atirou ao lado, mas o árbitro voltou a assinalar posição irregular do avançado português.

Os estrelistas entraram muito melhor no segundo tempo e o golo chegou ao minuto 59. Boa jogada do Estrela na direita, cruzamento rasteiro de Paulo Moreira e Tiago Esgaio estava no sítio errado à hora errada, e fez o autogolo.

A reviravolta chegou pouco depois, aos 69 minutos, livre batido por Alan Ruíz. Igor Jesus cabeceou para o meio da área onde estava Rodrigo Pinho, acabado de entrar, levou o José Gomes à loucura.

A seguir ao segundo golo do Estrela, o jogo partiu um pouco. Oportunidades para os dois lados mas sem nenhuma a visar a baliza. O Arouca foi atrás do resultado, e nos últimos minutos acabou por estar em cima da partida, mas nem Trezza [ao lado], nem Jason [em fora-de-jogo] conseguiram alterar o resultado final.

A Figura: Rodrigo Pinho

O avançado começou o jogo no banco mas foi a sua entrada ao intervalo que mudou tudo. Fazendo companhia principalmente a Kikas na frente do ataque do Estrela, foi do avançado brasileiro que surgiu o golo que deu a vitória aos homens da Reboleira.

O momento: livre de Jason aos cinco minutos

Numa noite muito fria na Reboleira, foi o livre do espanhol que aqueceu logo a partida. Um remate espetacular, a entrar no ângulo da baliza de Bruno Brígido, e a abrir o marcador.

Positivo: mexidas ao intervalo de José Faria

O Estrela entrou em campo sem ideias na primeira parte, e foi preciso José Faria mexer ao intervalo, fazendo entrar Rodrigo Pinho. O avançado brasileiro desatou o nó de uma partida que estava muito complicada para o Estrela e fez o golo da reviravolta no marcador. Aposta acertada do treinador estrelista.