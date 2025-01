O Estoril bateu o Estrela da Amadora, este domingo, por 2-4, num encontro com duas partes muito distintas.

A primeira rendeu três dos golos da «equipa da linha», mas a segunda não deixou de pregar um susto aos homens de Ian Cathro, dada a reação do Estrela. No entanto Marqués, entrado no segundo tempo desfez qualquer dúvida. Os canarinhos regressaram às vitórias no campeonato, já o Estrela cai para o 13.º lugar, ultrapassados pelo Estoril.

Recorde a história deste jogo.

Noite fria e com chuva na Reboleira. Um «duelo das linhas» jogou-se na 17.ª jornada do campeonato, a última da primeira volta, entre Estrela da Amadora e Estoril.

Um início de jogo bastante partido, mas com o Estrela a ter algum ascendente nos primeiros minutos. Boas incursões de Jovane e Danilo causavam o pânico na defesa do Estoril.

No entanto, quando talvez menos se esperava o Estoril marcou. Na fase de construção, Bruno Brígido fez um péssimo passe e entregou a bola a Xeka. O médio não perdoou e atirou forte para o fundo das redes, marcando o primeiro tento da época.

O Estrela tentou reagir, mas a fraca definição de Léo Cordeiro, que isolado no um contra um frente ao guarda-redes do Estoril passou para onde não estava ninguém, levou os adeptos no estádio José Gomes ao desespero.

Os adeptos pediam para a equipa da Reboleira pressionar mas quem voltou a marcar foi mesmo o Estoril. Canto marcado na direita, a bola sobra para Xeka, que num primeiro remate obriga Bruno Brígido a uma grande intervenção. No entanto, no ressalto, o médio que já tinha marcado assiste para Begraoui que só teve que encostar.

A meia-hora de pesadelo do Estrela ainda não tinha acabado. Aos 31 minutos, num livre marcado por Holsgrove na esquerda, Tiago Gabriel desviou a bola para a própria baliza e aumentou ainda mais a vantagem canarinha na partida.

Antes do intervalo, ainda houve tempo para Danilo Veiga atirar a bola contra o poste da própria baliza, tentando cortar o esférico antes que chegasse a Begraoui.

Na segunda parte José Faria fez entrar Rodrigo Pinho e Paulo Moreira, mas o Estoril voltou a entrar mais forte. Begraoui logo ao minuto 47 fez a barra de Bruno Brígido tremer uma vez mais, no entanto, com alguns pedidos de posição irregular do avançado marroquino.

O Estrela reagiu, à passagem do minuto 57, quando Léo Cordeiro, num cruzamento perfeito encontrou na área André Luiz. O avançado, que até então, era o mais esclarecido na equipa da Reboleira, só teve que encostar para delírio dos adeptos estrelistas.

A equipa da Reboleira que voltou ainda a marcar por uma vez mais. O segundo golo da equipa tricolor pode dizer-se que foi feito «no banco». Ao minuto 70, Bucca assistiu Rodrigo Pinho que, com classe, picou a bola por cima de Robles e relançou a partida.

O público puxava pela equipa da casa, que procurava pelo menos o empate. No entanto, o estádio gelou bem como a noite do jogo, quando Alejandro Marqués voltou a faturar para os canarinhos à passagem do minuto 78 depois de um grande passe do «regressado» Guitane.

O tento do avançado espanhol foi mesmo o último na Reboleira, numa véspera de Reis em que o soberano foi mesmo o golo. O jogo terminou com seis, o segundo com mais tentos nesta jornada, apenas atrás do V. Guimarães-Sporting [4-4].

---

A Figura: Xeka

O médio esteve nos dois primeiros golos do Estoril e mostrou para o que vinha. Claramente um dos mais esclarecidos na equipa de Ian Cathro, quer a construir, quer a finalizar. Era também o jogador português que normalmente ditava os tempos no meio campo canarinho. Grande exibição.

O momento: Perda de bola de Brígido e primeiro golo de Xeka

O Estrela até começou melhor a partida, mas 30 minutos de pesadelo deram a vantagem ao Estoril. E onde tudo começou foi com uma perda de bola de Bruno Brígido, que com um passe completamente ao lado ofereceu o «ouro ao bandido» e neste caso foi Xeka que roubou o tesouro e começou o festival de golos na primeira parte na Reboleira.

Positivo: Estoril vence [e quase que convence] quatro jogos depois

Depois do empate frente ao Moreirense, o Estoril atingiu quatro partidas sem vencer, a pior série da temporada. No entanto, na Reboleira, a equipa da linha mostrou-se capaz de triunfar, com uma exibição competente, não deixando de ter alguns percalços, principalmente na segunda parte. Para além disto, há ainda o bónus de finalmente vencer no estádio José Gomes, algo que os «canarinhos» nunca tinham alcançado em nove partidas realizadas naquele estádio.