Um domingo à tarde. Sol e bom tempo. Todos os ingredientes para uma tarde «à antiga» de bom futebol estavam reunidos no Estádio José Gomes para o duelo entre Estrela e Farense.

O duelo de aflitos dava o mote para o primeiro jogo da Liga deste domingo, mas as oportunidades teimaram em aparecer ao longo do jogo. No entanto, o Farense conseguiu vencer, algo que ainda não tinha conseguido em 2025, e os algarvios bem podem agradecer a Kaique [na sua estreia!] e a Rui Costa pelos três pontos importantíssimos na luta pela fuga à despromoção. O Estrela perde uma oportunidade única para fugir aos últimos três e continua também em zona perigosa.

Uma autêntica final jogou-se no Estádio José Gomes.

Recorde a história deste jogo.

O Farense chegava à Reboleira com o objetivo de vencer pela primeira vez no ano civil de 2025 e tentar amenizar a crise no penúltimo posto da Liga, o Estrela queria vencer pela segunda vez consecutiva, algo que ainda não tinha acontecido nesta edição da prova.

Um jogo que começou bastante partido, mas sempre algo «nervoso» com as duas equipas sem criarem muito perigo, mesmo assim, a formação algarvia foi a primeira a pregar um «susto» a João Costa. Falcão surgiu sozinho ao segundo poste e rematou para uma excelente intervenção do guardião estrelista.

Já perto do intervalo do encontro, o lance capital da primeira parte. Diogo Travassos trabalhou bem na ala direita e rematou forte com a bola a sair para canto. O que parecia uma jogada inofensiva tornou-se numa grande penalidade quando Fábio Veríssimo viu que o esférico embateu no braço Ângelo Neto em cima da linha da área e apontou para a marca de grande penalidade.

Rodrigo Pinho assumiu a marcação do castigo máximo, rematou para a esquerda, mas Kaique, na estreia pelo Farense na Liga, adivinhou o lado e defendeu o remate para levar o encontro empatado para o intervalo.

A segunda parte não podia ter começado melhor para os forasteiros. Impelidos pelo mesmo entusiasmo da grande penalidade defendida, Poloni num contra-ataque venenoso encontrou Rui Costa, isolado dentro da área tricolor «fuzilou» João Costa e fez o primeiro do encontro, estavam corridos apenas dois minutos no segundo tempo.

Os cerca de 4 mil espetadores no Estádio José Gomes pedia uma reação ao Estrela, no entanto, as entradas de Jovane e Oudrhiri não tiveram quase influência no jogo, e a equipa da Reboleira mesmo com mais posse de bola, não conseguiu igualar a partida.

A reação propriamente dita dos homens da Reboleira começou pouco depois dos 80 minutos. Alan Ruíz rematou forte e rasteiro na sequência de um livre frontal, Kaique não agarrou a bola à primeira, muita confusão na área do Farense com Diogo Travassos a cair com direito a pedidos de grande penalidade, Fábio Veríssimo nada assinalou. Logo de seguida, foi a vez de Kikas cabecear para uma enorme defesa de Kaique, evitando o golo estrelista.

No último lance do jogo, com o Estrela já balanceado para o ataque Bucca ainda atirou à trave da baliza de Kaique mas sem conseguir faturar.

O Farense volta a ganhar 14 jogos depois e conquista três pontos importantíssimos na luta pela fuga à despromoção, no entanto continuam no 17.º lugar. O Estrela é a primeira equipa acima da linha de água e pode ver o AFS colar-se ao 15.º lugar caso vença o Sp. Braga.

---

A Figura: Kaique.

O guarda-redes tinha de «calçar os sapatos» do titularíssimo Ricardo Velho e não desapontou na estreia pelo Farense na Liga. O brasileiro foi preponderante para a vitória dos «leões de Faro» ao defender uma grande penalidade já perto do intervalo e depois na segunda parte com uma série de boas intervenções. Ótimo jogo do guardião de apenas 21 anos.

O momento: grande penalidade falhada por Rodrigo Pinho.

Numa primeira parte com poucas oportunidades, foi já perto do intervalo que o Estrela dispôs de uma situação única para se adiantar no marcador. Rodrigo Pinho assumiu a conversão de uma grande penalidade, mas Kaique adivinhou para onde o avançado tricolor queria colocar a bola e levou o jogo empatado a zero para o intervalo.

Positivo: 14 jogos depois o Farense volta a vencer na Liga, a primeira vez em 2025.

O ambiente está pesado para os lados de Faro, mas na Reboleira, o bom tempo e uma vitória ajudaram o Farense a respirar um pouco melhor. Os homens de Tozé Marreco alcançaram o primeiro triunfo no ano civil e voltaram a conquistar três pontos num encontro 14 jogos depois da última vitória.