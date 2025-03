Um «frio de rachar» já dizia Rui Veloso no Estádio José Gomes onde houve poucas «estrelas no céu» durante o duelo entre o Estrela e o Gil Vicente. Jovane do lado da equipa da Reboleira e Santi García dos «galos» foram as que brilharam mais num jogo cinzento e com muita chuva à mistura.

No duelo de aflitos que abriu a 25.ª jornada e apadrinhou a estreia de César Peixoto no comando do Gil Vicente, os «galos» não foram capazes de se superiorizar à equipa da casa e o empate foi o resultado que se verificou no final do encontro, no entanto, sem interesse para nenhuma das equipas na fuga aos lugares de despromoção. O Estrela mantém-se no 16.º lugar, em zona do playoff, já o Gil Vicente ultrapassa o AVS, mas as três equipas estão igualadas com 23 pontos. Uma coisa é certa, ninguém quer que o «mundo inteiro se una para os tramar» no final da temporada...

Recorde a história deste jogo.

Início de jogo morno na Reboleira com a bola a ser bastante repartida entre as duas equipas e sem nenhuma real oportunidade de perigo. O Estrela ainda tentou depois de uma grande visão de jogo de Chico Banza, o médio descobriu Alan Ruíz na área sozinho mas uma ótima saída de Andrew de entre os postes evitou males maiores.

Começou a chover com mais intensidade no Estádio José Gomes e pareceu que a água caída do céu deu outra força aos homens da Reboleira. Depois de Chico Banza ter aparecido isolado na cara de Andrew, ao minuto 26, Ferro cabeceou à boca da baliza para uma enorme intervenção do guarda-redes do Gil Vicente.

O Estrela estava por cima do encontro e ao minuto 35 enviou duas bolas consecutivas ao poste da baliza dos «galos». Primeiro, Alan Ruíz desferiu um grande remate fora da área com a bola a embater em cheio nos ferros, o ressalto foi para Diogo Travassos que voltou a enviar o esférico contra o poste direito da baliza de Andrew.

No segundo tempo o jogo fez juz à meteorologia, arrefeceu e de que maneira com as oportunidades a escassear cada vez mais. César Peixoto fez entrar Mboula e João Teixeira, José Faria escolheu Jovane e Rodrigo Pinho e foi o ex-Sporting que fez as bancadas aquecer ao minuto 69. Livre batido à entrada da área, a bola ressaltou na barreira gilista em Mboula e enganou Andrew que, pregado no relvado, nada pode fazer para evitar o primeiro golo do encontro.

O Gil Vicente foi obrigado a subir as linhas e já depois de dois cortes hercúleos da defesa do Estrela, os gilistas chegaram mesmo ao empate por intermédio de Santi García à passagem do minuto 84. Depois de um canto, a bola sobrou para o espanhol que rematou para o fundo das redes de João Costa e soltou os gritos de alegria de César Peixoto e restante equipa técnica.

Até ao final do encontro o jogo ficou mais aberto mas a bola teimou em não entrar. Um empate a um golo foi o resultado final numa fuga à despromoção que fica cada vez mais complicada com o passar das jornadas. O Estrela esteve por cima na maior parte do encontro mas o Gil Vicente soube procurar o empate quando posto à prova e César Peixoto evita a derrota na estreia no comando dos gilistas.

A Figura: Jovane Cabral

Foi decisivo na partida apesar de já ter entrado na segunda parte. Marcou o livre que deu a vitória ao Estrela, aproveitando o ressalto na barreira de Mboula e enganando o guarda-redes Andrew.

O momento: livre de Jovane Cabral abriu o jogo

Num jogo muito «frio» e com poucas oportunidades, o golo de Jovane Cabral despoletou uma nova vida ao encontro e obrigou as equipas a assumirem mais os riscos de praticar um futebol mais atrativo. O jogo abriu e logo depois o Gil Vicente igualou o encontro.

Positivo: Gil Vicente termina série de derrotas

Num jogo muito cinzento das duas partes, é difícil encontrar algo de muito positivo. Se o há, passa pelo término da série de seis derrotas consecutivas dos gilistas logo na estreia de César Peixoto no comando da equipa.