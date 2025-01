O treinador do Estoril Praia, Ian Cathro, fez este sábado a conferência de imprensa de antevisão da partida com o V. Guimarães, a contar para a 19.ª do Campeonato nacional.

O treinador escocês abordou com otimismo o confronto com a equipa vimaranense, destacando o bom momento da sua equipa, que vem de duas vitórias consecutivas na I Liga.

«Queremos entrar bem no jogo desde o primeiro minuto, mostrar níveis de intensidade e concentração mais elevados, mostrar que somos capazes de jogar bem. Queremos fazer um grande jogo», afirmou.

Cathro reconheceu o momento instável do adversário, que já mudou de treinador por duas vezes esta temporada, mas garantiu foco na preparação do Estoril.

«O mais fácil seria jogar contra uma equipa com o mesmo treinador há três ou quatro anos, em que não haja dúvidas. Mas não é o caso. Conhecemos bem o V. Guimarães, vamos estudar as dinâmicas e isso não muda assim tanto. Pode haver coisas diferentes, mas temos de estar preparados”, explicou.

Apesar do alívio trazido pelas vitórias recentes, o técnico de 38 anos reforçou que a consistência do trabalho é essencial.

«Nada mudou, é um processo contínuo em que procuramos melhorar todos os aspetos. Mesmo quando a bola não está a entrar, mantemos o nosso trabalho para que ao longo do tempo possamos ter resultados.»

«Neste momento estamos a conseguir que a bola entre, e o que há a fazer é continuar no nosso processo com a mesma atitude», apontou, acrescentando que ainda sente necessidade de melhorar defensivamente.

Sobre o futuro do «clube da linha», Cathro sublinhou a ambição da equipa em subir na tabela classificativa

«Temos muita ambição, mas não falamos disso cá fora. Por agora queremos melhorar todos os dias e mostrar um futebol que as pessoas gostem de ver.»

O Estoril Praia, 10.º lugar na Primeira Liga com 21 pontos, recebe o V. Guimarães, sétimo com 26 pontos, este domingo, às 15h30, e que vai poder acompanhar AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.