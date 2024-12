O Benfica vem de uma vitória frente ao Estoril, com a qual regressou ao primeiro posto da classificação do campeonato. No entanto, este domingo joga-se a liderança entre as águias e o Sporting. Pelo meio, nos lados de Alvalade, João Pereira não resistiu aos resultados e entrou em cena Rui Borges, que assumiu o comando dos leões.

«Vamos estar à espera de três centrais. Agora, se são declarados ou não, vamos ver. Preparámos o jogo da melhor maneira. Olhámos para a dinâmica própria do Sporting e também, claro, para a forma de ver o jogo do novo treinador. Tentámos perceber que dinâmica vamos encontrar. Uma equipa que gosta de ter bola, que vai querer pressionar alto, e simultaneamente as caraterísticas que conhecemos ao longo dos tempos. Um Gyökeres a atacar bem a profundidade, o Trincão a baixar, a manter sempre a largura. Médios com enorme capacidade de construção. Este vai ser o jogo e é para isso que estamos preparados. Estamos todos prontos para o jogo, exceto o Tiago Gouveia», começou por dizer Bruno Lage.

«Mostrámos fotografias de posicionamentos semelhantes dos três [n.d.r.: Ruben Amorim, João Pereira e Rui Borges]. Há muitas semelhanças do Sporting de Ruben Amorim para o de João Pereira. Muitas vezes não defendia com cinco, o Vitória também defendia assim com o Rui [Borges]. O importante é estarmos preparados para a nossa dinâmica, mas em termos de estratégia foi procurar um pouco isso. Posicionamentos semelhantes. Não interessa quem é favorito, interessa sentirmos que estamos prontos para um grande jogo», concluiu.

O Benfica vai jogar em Alvalade este domingo, às 20h30, uma partida que vai poder acompanhar AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.