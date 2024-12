O FC Porto anunciou este sábado que o Estádio do Dragão vai estar lotado para o dérbi com o Boavista a contar para a 16.ª jornada do campeonato.

Numa breve nota no site dos dragões, a equipa azul e branca referiu ainda que as portas para o 151.º dérbi da «cidade invicta» abrem às 19h.

FC Porto e Boavista encontram-se no próximo sábado, a partir das 20h30, uma partida que vai poder acompanhar AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.