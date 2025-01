Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, em declarações à Flash Interview da BTV, logo após a vitória frente ao Benfica por 1-2:

[Análise da partida]

«Quero dedicar esta vitória a todos os adeptos. Foi uma vitória de união, da equipa, dos treinadores, do presidente, irmanados para um desafio difícil, bloqueamos vem a equipa do Benfica, na primeira parte. Para elem disso, o Matheus não fez qualqure defesa na priemira parte. Marcámos dois golos, criámos muito perigo. Na segunda parte esperámos uma grande reação do Benfica, o Benfica é uma grande equipa, tem um grande treinador, tem muitas soluções e a reação do Benfica efetivou-se. A vencer por 2-0 na Luz a equipa retraiu-se, juntou-se mais e teve dificuldades em sair para o ataque. O Benfica foi-se acercando mais da baliza sem ter muitas oportunidades acabou por fazer o 2-1, ainda temos um contra-ataque do Roger [Fernandes] que atirou a bola ao lado. Mas acabámos por nos juntar e vencer o jogo.»

«Não vou dizer se é justo ou injusto, mas foi um jogo em que tivemos bem, quando tínhamos de ficar por cima e fizemos bem quando tivemos de suster o adversário. Para que isto acontecesse a equipa teve de estar muito unida, muito junta, uma coisa que tem faltado nos jogos em casa. Nos jogos fora, tem sido irrepreensível e hoje mostrou que é neste momento a melhor equipa do campeonato a jogar em casa por que tem mais pontos.»

[Bruma fez movimentos mais interiores, o que pretendeu?]

«O Bruma, em função do nosso posicionamento, tinha ali o Gabri [Martínez] que é um extremo, joga numa posição mais interior e ele desempenha bem essa função, fez um jogo extraordinário. Tentámos fazer isso no segunda parte com o Ricardo [Horta], mas o Benfica não nos deixou saír, ou muito poucas vezes para o ataque.»

[Quarta-feira tem mais um jogo com o Benfica para a Taça da Liga]

«Sim, é outro jogo, é campo neutro, é fora. Espero que a nossa equipa esteja com esse perfil. Teremos tempo para resolver os problemas que temos em casa, vamos atacá-los e vamos resolvê-los, eu tenho a certeza absoluta. É um jogo fora, em campo neutro, em que vamos respeitar o Benfica porque respeitamos. o Benfica é um grande clube, uma grande instituição, com um grande treinador, com grandes opções e uma grande equipa técnica. Vai ser um jogo difícil, mas com humildade vamos tentar chegar à final que é o nosso objetivo.»