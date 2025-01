O treinador do Famalicão, Hugo Oliveira, afirmou hoje que a sua equipa precisa de demonstrar mais maturidade e inteligência no jogo de domingo contra o Casa Pia, referente à 17.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Ainda sem vitórias desde que assumiu o comando do clube – com um empate e duas derrotas nos três jogos disputados –, Hugo Oliveira acredita que um resultado positivo neste encontro pode ser fundamental para impulsionar a confiança e o desenvolvimento da equipa.

«Temos de ser mais maduros e inteligentes a gerir os momentos do jogo. Falta à equipa um sentimento de solidez, mas também uma certa confiança pela falta de resultados. Isso cria alguma ansiedade. Mas temos de gostar de jogar sob pressão», destacou na conferência de antevisão.

O treinador dos famalicenses sublinhou a também necessidade de evitar os erros dos últimos encontros, mantendo as qualidades exibidas.

«Não podemos olhar apenas para a questão dos resultados. Também fizemos coisas boas. Tivemos sempre o jogo na mão, um grande caudal ofensivo, com situações para finalizar. Precisamos ser mais consistentes e coesos quando o adversário nos ataca», analisou.

Já sobre o adversário, Hugo Oliveira reconheceu o bom momento do Casa Pia.

«É uma equipa de qualidade, que está num bom momento, com confiança e a fazer um campeonato positivo.»

Ainda assim, acredita na evolução do Famalicão para superar a atual série sem vitórias.

«Pretendíamos ter melhores resultados, e os jogadores mereciam pelo trabalho que têm feito. Quando chegamos, sabíamos das dificuldades para melhorar uma equipa que não ganha em casa desde agosto, mas estamos cá para desenvolver a nossa ideia de jogo, sabendo que as vitórias não caem do céu, tem de ser muito trabalhadas», afirmou.

Quanto ao mercado de transferências, o técnico revelou que o clube está atento a possíveis reforços: «O foco está em desenvolver os jogadores que temos em casa, mas todas as equipas do mundo estão atentas ao mercado. Se surgirem boas oportunidades, acredito que a SAD tudo fará para as conseguir.»

Neste sentido, o Famalicão, atual nono classificado com 19 pontos, desloca-se ao terreno do Casa Pia, oitavo com 23 pontos, num jogo marcado para as 18h00 de domingo, com arbitragem de André Narciso, da Associação de Futebol de Setúbal.