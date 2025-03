O treinador do Estoril Praia, Ian Cathro, anteviu esta sexta-feira o duelo frente ao Farense onde reconheceu que as boas exibições da «equipa da linha» tem sido em crescendo desde o princípio da época.

«Andamos desde o dia 01 de julho a melhorar, com mais tempo juntos, mais trabalho em campo, mais conversas, com momentos difíceis, que também são necessários para depois crescer, entender e criar a nossa atitude, a nossa maneira de ver as coisas escolher, a nossa mentalidade a nossa forma de estar quando estamos juntos», considerou o técnico escocês em conferência de imprensa.

Apesar do último desaire frente ao Sporting [3-1], sobre o duelo com os algarvios, Cathro manifestou vontade de continuar a progredir, mas reconhece que a dificuldade do encontro vai exigir uma boa exibição do Estoril.

«Vamos olhar para o jogo como sempre olhamos. Nós sabemos que quem começa o jogo não vai ser igual a quem acaba o jogo e temos de ter momentos diferentes, vai ser precisa uma cara diferente em momentos do jogo», disse.

No próximo jogo, o técnico escocês não vai poder contar com Xeka e João Carvalho, ambos castigados, dois jogadores que têm sido preponderantes na equipa canarinha, mas Cathro desvalorizou e acredita que o plantel tem soluções suficientes.

«Obviamente, olhamos mais para as características de quem joga, as dinâmicas que podemos ter e, como os jogadores não são iguais, vamos tentar provocar algumas coisas diferentes», atirou o treinador de 38 anos.

O Estoril recebe o Farense este sábado às 18h, numa partida que vai poder acompanhar AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.