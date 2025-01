Ian Cathro, treinador do Estoril, em conferência de imprensa após o triunfo sobre o V. Guimarães por 1-0:

[O Estoril com este triunfo alcançou três vitórias consecutivas, a melhor série da temporada. Quais são as suas sensações?]

«Eu acho que nós fizemos geralmente fizemos um bom jogo. Gostei muito da equipa em temos globais na primeira parte. Acho que nós fizemos uma muito boa primeira parte. Temos na segunda parte também uma boa entrada. Um momento de muita qualidade que trouxe o golo. E depois vemos talvez mais esse compromisso e vontade. O querer que este grupo de jogadores tem para crescer. E simplesmente isso é o nosso objetivo. Foi mais um passo em frente. É um bom dia, sim. Mas é só isso. E vamos para frente. Vamos tentar continuar a crescer. E pronto.»

[Olhando para a classificação do Estoril, está a sete pontos do 5º lugar. Olha para uma possibilidade de o Estoril lutar até o final pelas competições europeias, ou isso é demasiado cedo?]

«Eu, se aprendi alguma coisa ao longo dos anos. Quando o treinador começa a olhar mais para a tabela e números, e o que pode fazer e o que não pode fazer, começas a perder tempo para olhar pelo teu jogo, pelo teu treino, as coisas que realmente têm importância no meu trabalho. E por isso é que eu não vou fazer nada disso. O objetivo era exatamente o mesmo no início da época, que era crescer e ajudar este clube a crescer. E essa é a minha responsabilidade.»

[Como é que está o Boma?]

«O Boma, primeiro, obviamente é muito cedo. Mas teve um entorse. E vamos avaliar, depois, nos próximos dias, vamos ter mais ideia dessa situação.»