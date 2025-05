Declarações de Ian Cathro, treinador do Estoril, na conferência de imprensa após a vitória por 4-0 frente ao Estrela:

[Análise do jogo]

«Acho que é muito claro que nós entrámos no jogo a nível. Podemos dizer isso a nível do jogo e obviamente a bola entrou. Então o resultado começa a ter um peso na história do jogo também. Acho que este foi um dia muito bom e também importante para nós, porque ficou muito claro o trabalho que os jogadores andam a fazer. Até posso dizer que os golos mostram o treino. É importante também para os jogadores sentirem isso e concretizar muitos dias, muito trabalho, muita repetição, muitas dinâmicas. É bonito acabar assim, mostrando o trabalho que foi feito ao longo de muitos meses. Acho que nós jogámos muito bem hoje.»

[A primeira meia-hora foi a perfeição que procurava?]

«É algo que nós também queremos chegar a um ponto. Olhando para a frente, nós temos de cometer menos erros. A frequência do erro tem de ser menor. E precisamos disso para fazer mais jogos completos. É mais difícil para o jogador jogar da forma que eu peço, porque não é fácil. E isto leva o jogador mais perto do erro. É ainda mais difícil fazer essas coisas todos os dias, com essa exigência constante para melhorar, quando a tarefa é um bocadinho mais difícil e o jogador fica um pouco mais exposto. Por isso, mais uma vez, hoje é muito importante para concretizar e até validar muito do trabalho que nós fazemos todos os dias. E fico mesmo feliz. Não para mim, mas para os jogadores terem esses momentos de qualidade e de alegria. É importante a bola entrar. Quando a bola é entra valida muito o trabalho, é aquele carimbo no trabalho. Nós jogamos muito bem.»

[Estoril já sabe ganhar como tinha dito que ainda não sabia?]

«Foi uma parte da nossa conversa no intervalo. Porque ainda estamos a trabalhar nisso. E o saber ganhar é saber manter o controlo do jogo, mesmo quando tens o resultado também. E obviamente, quem está à tua frente, o adversário, vai tentar fazer outras coisas. E há sempre mérito no outro lado. E vão sempre criar mais dificuldades. E acho que hoje podemos dizer também que foi um passo em frente. Porque nós conseguimos ficar dentro da nossa ordem, com as nossas dinâmicas, talvez mais tempo do que antes. Quando tivemos jogos com resultado. Não sofremos um golo, que obviamente é muito importante. E acho que mantemos mais concentração. A tentar proteger-nos contra o erro. E isso é algo que nós realmente estávamos a precisar de melhorar nesse sentido. E é algo que nós precisamos para a próxima época. Para ser capaz de, não digo fazer jogos a ganhar por este resultado. Mas fazer jogos dessa qualidade. Com essa estabilidade ao longo do jogo.»

[Fez a época toda sem ser despedido. Se no primeiro dia tivessem dito que terminaria assim, comprava?]

«Percebo e respeito completamente a pergunta. Só tenho de dizer, tenho de ser honesto, que não penso assim. Eu tenho muita dificuldade nisto. Só estou a pensar mesmo no momento. Porque eu sei que estou sempre a dizer a vocês que nós queremos melhorar. E na próxima época vou repetir a mesma coisa. Realmente eu acho que é ser algo que aprendi com o tempo. Há dez anos atrás eu não era capaz de pensar dessa forma. Mas só foco no momento, o que tem que ser feito agora. Qual é o próximo passo? Como é que vamos para frente? Mas só daqui e para lá. Não olho para, quero fazer isto e quero fazer aquilo. Acho que isso é para os meninos. Ir atrás dos sonhos e tudo isso. Acho que já têm um pouco mais de experiência da vida e não é assim. Quero viver o presente, quero trabalhar, quero melhorar. E quero ajudar os jogadores. Gosto muito deles. Quero também ter algum momento para dizer obrigado aos jogadores, por todo o trabalho que têm feito. Obrigado ao staff, obrigado ao clube. Obrigado a vocês pela paciência com a língua. Talvez não consiga explicar certas coisas e é preciso agradecer. E também um bocadinho obrigado a Portugal. Porque é um país muito importante para mim. A minha vida realmente mudou com essa passagem para cá. E sinto que me aceitaram de uma forma muito bonita. A minha família também sente isso e queremos estar aqui muito tempo. Mas obviamente temos de ganhar jogos.»

[Como vai ser o início da próxima época?]

«Não sei, porque como vivo no momento, não faço ideia. Não faço ideia. Mas se é dia do jogo, vamos tentar ganhar o primeiro minuto.»

[Balanço da época]

«Sim, acho que talvez a melhor forma de dar uma resposta muito clara, podemos olhar pelos primeiros dias. Os jogos com dificuldade. E depois a qualidade do jogo que os jogadores apresentaram hoje em campo. É impossível chegar dali para hoje, o que nós fazemos hoje sem muito trabalho. E nós trabalhámos mesmo muito. Acho que como equipa crescemos imenso. Os jogadores também, de uma forma individual. Melhoraram, cresceram. O clube está neste processo de crescimento também. Falei várias vezes que nós queremos criar um estilo diferente. Acho que mostramos ao longo da época que é o que nós queremos fazer. E que somos capazes de fazer um estilo diferente. Até onde podemos chegar? Não sei. Mas tomámos um bom primeiro passo. E obviamente, como dissemos, quando não gostei do fogo de artifício, queremos mais. E hoje com 46 pontos e oitavo lugar, queremos mais. Não é fácil? Não. Não é fácil, mas é o que nós queremos. E o balneário está cheio de jogadores com muita ambição e eu também. Nós queremos melhorar. É férias, descansar um bocadinho. E depois muita motivação e muita ambição para melhorar.»