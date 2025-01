Esta sexta-feira houve mais um episódio do nevoeiro na Choupana e com ele, mais «duas vítimas», uma delas, o FC Porto.

Os dragões, que tinham a partida marcada para as 18h, viram a mesma ser interrompida à passagem do minuto 14. Duas horas depois, a Liga Portugal informou que o jogo será reatado dia 15 de janeiro, pelas 17h.

Esta mudança vai fazer com que o FC Porto tenha de viajar à Madeira, uma vez mais, após a participação na Taça da Liga.

Os dragões têm encontro marcado com o Sporting, nas meias-finais, a 7 de janeiro e, caso vençam o duelo com os leões, vão jogar a final dia 11 de janeiro com o vencedor da partida entre Benfica e Sp. Braga.

Depois segue-se então o reatar do jogo com o Nacional, dia 15 de janeiro, antes dos azuis e brancos se deslocarem a Barcelos, para defrontar o Gil Vicente, no dia 19 de janeiro.

O FC Porto está no segundo lugar da classificação do campeonato com 40 pontos, os mesmos que o Sporting.