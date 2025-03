José Faria, treinador do Estrela, em conferência de imprensa após o empate frente ao Gil Vicente [1-1]:

[O empate foi um resultado amargo?]

«Sem dúvida. É amargo porque queríamos vencer e penso que fomos melhores e mais competentes em todos os capítulos. Na primeira parte, dominámos. Temos duas bolas no ferro. Além da bola no ferro, temos o Ferro a um metro da linha a cabecear a bola. E o Andrew faz uma, acho que foi uma boa defesa, mas a bola foi contra ele num lance de bola parada, trabalhado onde fomos mais uma vez competentes. Dei-lhes os parabéns ao intervalo para continuarem a fazer o que estavam a fazer. Percebemos rapidamente a estratégia do Gil Vicente. Controlámos bem pela largura.»

«Na segunda parte, um jogo difícil. Um jogo em que nós sabíamos que tínhamos de ser muito competentes. Era um jogo de campeonato. Era uma final. Queríamos ganhar. E sabíamos que na segunda parte poderíamos passar algumas dificuldades. Porque jogámos domingo e inexplicavelmente jogámos sexta-feira. Sem que nada o fizesse prever. Acho que um jogo para duas equipas que poderiam decidir tanto, que estão tão próximas, poderia ter sido marcado para domingo. Temos duas mudanças forçadas pela parte física, o Ferro e o Miguel [Lopes]. Penso que a parte física foi determinante. Depois do golo, obviamente, queríamos segurar a vantagem. Penso que controlámos bem, uma outra situação, lembro-me de um grande corte do Renato [Pantalon]. Depois uma carambola, uma bola parada. Acho que nem foi incompetência nossa, penso que é o [Rodrigo] Pinho que desvia e a bola sobra para o Santi [García], se não me engano e o Gil Vicente faz golo numa altura em que acho que nem estávamos a passar tanto sufoco quanto isso. Acho que estávamos a sair bem. Lembro-me perfeitamente na primeira parte, temos muitos cantos com lados em que o sufoco era bem maior e podemos ter feito. É ingrato por isso mas faz parte. É continuar a acreditar muito no trabalho dos jogadores.»

«Foi uma semana de muito sacrifício. Não é só o jogar com menos dias. É de não ter tempo para preparar o jogo, é de não ter os jogadores disponíveis para treinar, depois de um grande jogo em Moreira [de Cónegos], não poderem folgar para poder estar com as famílias para descansar. Tudo isso somado no fim de um jogo em que se sabia que iria ser tão equilibrado. Nesta altura temos mais três pontos somados que tínhamos nesta fase na primeira volta. É um bom prenúncio. Temos de continuar. Descansar bem para ir a Guimarães fazer um bom jogo.»

[Substituições de Ferro e Miguel Lopes]

«Penso que foi fadiga. Pareceu algumas cãimbras . Do Miguel [Lopes], de certeza absoluta. Do Ferro também me pareceu. Não sei se são impeditivas ou não. Agora sabemos que são jogadores de risco. Pela idade que têm, têm de se gerir de maneira diferente. O Miguel e o Ferro fizeram um grande jogo. Apanharam do outro lado jogadores extremamente interessantes. Como é o caso do Félix, com bastante mercado, com valor alto de mercado. O Gil Vicente não quis vender em janeiro e quis segurar num dos seus grandes ativos. Acho que é difícil. Nenhum treinador gosta de substituir os centrais a meio do jogo, ou a acabar o jogo. Sabíamos que tínhamos o Keliano com o amarelo. Queríamos refrescar o meio-campo, ficámos impedidos. Mas temos de tirar o positivo disto. O positivo é que estreámos o Semeu [Commey], que jogava no Trofense, na Liga 3. Mereceu a nossa confiança. Estava a passar o Ramadão. Está extremamente agradecido. Veio agradecer-me por mais uma oportunidade de se poder estrear na 1ª Liga. É o que é.»

[Jogo com muitos duelos]

«Para mim, um jogo tem que ter duelos. Porque há contacto, no badminton é que acho que não. Estamos melhores em todos os capítulos. Jogámos melhor, criamos mais situações. Agora sim, somos uma equipa que tem alma, que tem motivação. Que não tem as condições que os outros têm. Que tivemos que chegar a janeiro e vender alguns dos nossos ativos. Se calhar se tivéssemos o Tiago Gabriel, que lhe corra tudo muito bem, não tínhamos de forçar uma substituição. Saiu o Tiago Gabriel entrou o Semeu [Commey], tenho a certeza que vai ter um futuro risonho no Estrela da Amadora»

[Substituições durante a partida]

«Tem muito a ver também com a gestão física. Tínhamos o [Rodrigo] Pinho também que sabemos que foi estratégico, poder ter o Chico para entrar forte. A estratégia passava muito por entrar forte. Fazer uma boa primeira parte, tentar chegar à vantagem. Sabíamos que depois, com a vantagem, poderíamos ter o próprio [Rodrigo] Pinho e o Kikas nas transições. O Kikas fez golo em Moreira [de Cónegos], mas o Chico [Banza] tinha feito um grande jogo também aqui com o Santa Clara. Quisemos dar alguma continuidade. Tem muito a ver com as características de jogador. Eles sabem que são todos titulares, eu conto com todos eles. Importante é eles entrarem com a atitude que entraram hoje, como entrou também o Jovane, que acabou por voltar aos golos. Espero que isto tenha também sido um bom estímulo para ele, para poder fazer uma boa reta final. Mas eles estiveram todos muito bem, muito contente. O [Guilherme Montóia] até esta época não tinha nenhum jogo como profissional na carreira. Tinha saído do sub-23 do Benfica, tinha ido a Inglaterra, sub-23, e agora está a jogar na Primeira Liga, a um nível alto. Ia ser muito competente.»