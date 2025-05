[Balanço da época]

«Quando nós chegámos aqui, temos uma primeira parte destas. Nós não nos vamos esconder, não fizemos as coisas bem. E não pode ser só ansiedade. Sabemos que não é fácil os ganhar estes jogos. Não foi fácil para o Boavista, não foi fácil para o Aves, não foi fácil para o Farense. São jogos difíceis contra equipas que já têm o campeonato feito, contra boas equipas. E quando as coisas correm mal numa fase inicial, a tendência é piorar, piorar, piorar.»

«Obviamente temos que olhar para dentro e perceber o que é que fizemos mal. Não somos os donos da verdade, não somos. Não nos custa nada admitir que temos que planear melhor, que temos que olhar melhor, que temos que escolher melhor, que temos que nos preparar melhor. E quando digo isto, não tem a ver só com o jogador que é mais rápido no GPS, que acerta mais passes. Tem muito a ver com tudo, com o caráter. Este ano nós tínhamos uma clara falta de líderes no nosso grupo. Uma equipa muito jovem. Eu já falei sobre isso ao longo do ano. O Montóia nunca fez um jogo como profissional. Zero. Primeiro jogou no Estado da Luz. Tenho a certeza que daqui a um ano ou dois vai estar preparado. Uma Mamede jogava Liga 3. O Travassos jogava na Liga 3. O Keliano no ano passado não jogava, era suplente. O Paulo Moreira veio da Liga 3 agora, eu gostava de poder chegar a Janeiro, como fez o Estoril e buscar o Rafik Guitane. Também gostava de ter o Guitane na minha equipa agora. Também sei que quando o Presidente vende um jogador em Janeiro não é para comprar um carro novo, um relógio novo ou uma casa nova. Eu tenho a certeza absoluta disso. Porque as nossas dores são partilhadas diariamente. E eu tenho que entender essa parte. Se ele vem até comigo e me diz que tem uma proposta para o Tiago Gabriel, para o Igor Jesus e para o André Luiz e que o clube precisa pagar os ordenados de toda a estrutura, não é do Faria? Da quantidade de 50 ou 60 pessoas que trabalham no Estrela. Eu tenho de entender. O Estrela hoje em dia tem os salários em dia. É um clube sério. Vocês vão aos Estados Unidos ver se é um clube viável, um clube saudável.»

«Agora, temos que olhar e perceber que tem sido difícil. Tem sido difícil. Precisamos da ajuda de todos. Precisamos que nos ajudem. Não precisamos que nos venham a apontar o dedo quando há os 70 minutos contra o Aves. Não estamos a ganhar o jogo, que por si só já é difícil. Precisamos que nos empurrem. Porque há muita gente e a maioria apoia. Eu sinto esse carinho. Eu sinto esse carinho. Da minha parte, não vai ser fácil para esses. Para os mal-dizentes, de forma gratuita. Estamos aqui para dar a cara. Eu estou aqui para enfrentar as pessoas. Não tem problema nenhum. De ir para cima dos jogadores, seja ele que for. Desde o Nani ou o Mamede, seja quem for. Não admito que ninguém brinque com o símbolo do Estrela.»

«Agora, não venham também me pedir para compactuar com este tipo de comportamentos, porque eu não vou permitir. Nada difícil. E não tenho dúvidas nenhumas que vamos melhorar. Com Faria, ou sem Faria. O Presidente deu uma entrevista esta semana em que disse que eu já tinha assinado. Eu não assinei nada ainda. Não assinei. O Presidente convidou-me a assinar, falou comigo. E a minha confiança com ele é que não é um papel que vai me fazer mudar nada. Porque eu tenho caráter. Tenho caráter. Sou um homem de caráter. Tenho orgulho dos meus filhos de saberem que o pai é um homem de caráter. Um homem que respeita tudo e todos. Agora, se o Presidente quiser que eu continue aqui no próximo ano, eu continuo. Se quiser que eu vá embora hoje, eu vou embora hoje. Hoje. Porque a nossa relação exige que seja assim sempre. Amigos, vamos ser de certeza absoluta a vida toda. Porque viemos os dois de baixo. Do zero, do zero. Ele foi-me buscar quando eu não era ninguém e quando chegou ao futebol. Por isso, isso nada nem ninguém vai abalar. Eu sei que custa a muitos. Eu sei que tentam aqui e ali. Mas não vai mudar. Eu passo mais tempo com ele que com o meu pai. Eu já sei como é que ele pensa. Porque se calhar sei melhor do que o próprio filho. E isso não vai mudar, de certeza absoluta. Seja em que função for. O ministro fez questão de frisar sempre a história do Carnaval que o objetivo seria alcançado tal como foi alcançado.»

[Condições para a próxima temporada]

«Em relação a isso não tenho dúvidas nenhumas. O Estrela tem-se vindo a estruturar. E quando falamos de estruturação não tem só a ver com os jogadores que contratamos. Tem a ver com todos os departamentos. Com a contratação de pessoas para o departamento de alta performance. Para o scouting. Ou seja, era mais fácil aumentar o ordenado deste ou daquele e não ter essas pessoas a trabalhar. Eu tenho a certeza absoluta. Atenção, quando falamos de condições, eu não quero ser mal entendido, que muitas vezes acontece isso, que eu vejo muita gente a queixar-se. O Estrela hoje em dia tem um bom estádio para treinar, tem um bom campo anexo para treinar. Quem entra no Estrela fica agradavelmente surpreendido porque somos um clube super organizado. Seja na parte administrativa, seja nos vários departamentos associados ao futebol profissional. Agora, apanhámos a época a meio. O ano passado foi um ano muito difícil. Na última jornada conseguimos safar. Achámos que o caminho era este este ano. Já vimos que não é. Tentámos em janeiro corrigir. Não tenho dúvidas nenhumas que o Estrela dá todas as condições e mais algumas para poder desempenhar um bom trabalho. Agora temos que melhorar. Temos que ver e rever. Temos que contratar melhor. Temos que ter muito mais cuidado no tipo de contratações, no perfil. Já disse, no perfil psicológico de cada jogador. Não pode ser de outra maneira. Não podemos olhar aos nomes. Não podemos olhar só àquilo que pode trazer em termos de marco. Já falámos sobre isso. Agora, nós sabemos os erros que cometemos e temos que melhorar. Agora, uma coisa é não fazermos as coisas bem porque erramos. Como acontece quando o Kikas falha um lance, quando o Rodrigo Pinho falha um penálti. Agora, o íntimo, a parte interior, a boa vontade está lá. Ou seja, queria fazer bem. Queria fazer bem. Agora, acho que sim. Temos todas as condições. . Agora é descansar para perceber o que é que o futuro nos dirá.»

[Miguel Lopes]

«O Miguel Lopes é o nosso capitão. O Miguel Lopes renovou porque eu pedi ao Presidente para ele renovar mais um ano. E achei que era importante o Miguel ter essa estabilidade. Obviamente, com o passar do tempo, o Miguel dá-nos umas coisas, mas ainda não nos permite ter outras. Já não nos consegue ir buscar a 40 metros de distância, não consegue jogar com a equipa tão alta. Se tivermos que jogar baixos, numa linha de 5, o Miguel faz isso como ninguém. Obviamente, todas estas lesões que ele foi tendo ao longo do ano foram várias as vezes que tivemos que substituir durante o próprio jogo. Quanto ao Gil Vicente, estamos a ganhar e eu tenho que substituir o Miguel e o Ferro, outras vezes, porque é normal, a propriedade não o permite. Agora, acho que reúne todas as condições para continuar connosco, a partir do momento que é um líder que perceber qual é o seu espaço de estrela, passar essa mística e essa mentalidade aos mais novos que chegam, àqueles que chegam agora à primeira vez, àqueles que hoje não jogam porque têm uma gripe. É muito importante o nosso projeto. Porque senão vamos andar sempre aqui sem poder repetir o onze, sem poder ter uma equipa sólida, sem poder ter um corpo. Vejam quantas vezes nós repetimos o onze este ano. E não é porque o treinador é maluco e não quer repetir.»

Paulo Lopo, presidente do Estrela em conferência de imprensa após a derrota frente ao Estoril por 4-0:

[Balanço]

«Uma coisa que é importante dizer é que, no final deste mês, faz cinco anos que o Estrela não existia. Portanto, não existia há cinco anos atrás. E não foi só preciso montar uma equipe. Foi preciso montar várias equipas. Foi preciso montar uma estrutura. Foi preciso fazer obras no estádio. Lembrem-se que houve um ano em que jogamos quatro meses fora. Mas só jogamos fora quatro meses porque foi feito um investimento muito grande no estádio para que pudéssemos jogar no estádio. Há clubes que ainda hoje não jogam no estádio porque ainda não fizeram as referidas obras. Fizemos renascer o Estrela. E eu acho que isso ninguém pode negar. Mas, obviamente, a estabilidade financeira que tem o Estrela por estar há tantos anos na primeira, se calhar nos últimos 12 anos, houve dois anos que não teve. Portanto, isto é uma estabilidade financeira que o Estrela ainda nunca teve. O Estrela, no primeiro ano, se se lembram, lutou com 90 e muitas equipes para subir a divisão e conseguiu. No segundo ano, lutou para não descer e conseguiu. No terceiro, voltou a lutar para subir e conseguiu, na última jornada. E no quarto e no quinto ano, lutou até à última jornada para não descer. E isto não é fruto de acaso. É fruto de um clube que cresceu mais rápido do que se estruturou, naturalmente. E nós estamos aqui para aprender. Estamos aqui para refazer. Mas não nos podemos esquecer nunca que aquilo que nós fizemos no futebol, em Portugal, não tem precedentes. Foi o único. Nunca ninguém errou num clube do zero. Estava no campeonato distrital terceira divisão, o Estrela, e o meteu na primeira divisão ao fim de quatro anos. E se mantém por cá. E que, com o plantel mais baixo, mais barato e menos valioso da primeira liga, sobre os especialistas em transfer market, por exemplo, se conseguiu manter, independentemente de outros clubes que chegaram a janeiro e não precisaram vender. Pelo contrário, se reforçaram e nós tivemos que vender porque nós gostamos de ter contas a temporadas. Como o José Faria disse, não temos os ordenados em atraso. Mas não, nunca tivemos os ordenados em atraso. Que é uma coisa diferente. Ou seja, somos um clube cumpridor, somos um clube sério, que não aposta só nos jogadores, também aposta nas estruturas, também aposta no estádio, também aposta na eletricidade nova, que custou 350 mil euros, também aposta em 30 toneladas de ferro que suportam aquela bancada onde vocês, quando lá dão, estão sentados. Portanto, sabemos o caminho que estamos a fazer e sabemos onde é que ele nos vai levar. Mas já fizemos um milagre, que foi chegar aqui e mantermos cá. Mas não somos santos, não nos peçam para fazer milagres uns atrás dos outros. Houve algumas pessoas que disseram que hoje dependemos dos outros para ficar na primeira divisão. Não, nós dependemos de 29 pontos porque conseguimos um após um. Ninguém nos desdeu. Portanto, se nós fizemos 29 e os outros fizeram menos, foi porque os outros, ao longo de toda a temporada, não foram tão competentes como nós fomos. Com menos dinheiro e com menos possibilidades. É só isso.»