Bruno Lage, treinador do Benfica, em declarações à Flash Interview da Sport TV, logo após a vitória das águias frente ao Nacional por 0-2.

[Jogo que começou há algum tempo e no reinício o Nacional entra bem]

«Sim, o Nacional começou com um lançamento, e a bola ficou ali, mas eu gosto de olhar para o jogo como um todo. É uma vitória num campo difícil, o Nacional bateu-se bem mas aquilo que fizemos e as oportunidades que criámos, podíamos ter terminado com mais golos mas quero realçar a exibição da equipa que criou com muitas oportunidades.

[Vitória frente ao Nacional é uma reação?]

«Eu não chamo reação, porque reação é quando as coisas estão negativas, aqui é consequência do nosso trabalho. O que eu disse ontem na conferência de imprensa, é que no jogo ainda há momentos em que temos de melhorar e estamos a trabalhar. Vamos ficando satisfeitos com a equipa. A equipa esteve bem com a exibição com personalidade e foi importante fecharmos com três pontos.»

[Há um crescimento da equipa, é já o Benfica que o Bruno Lage quer ver?]

«É um aproximar. Cada momento e cada treino, jogo, é isto, nós analisámos o jogo passado e percebemos os espaços a explorar num jogo semelhante e a equipa conseguiu corresponder, estivemos num campo difícil, controlámos o jogo com bola estamos satisfeitos mas temos de continuar a evoluir, são apenas três meses de trabalho e sinto que temos espaço para evoluir.»

[Terminar o ano em primeiro lugar]

«O nosso alvo é olhar para o próximo jogo. Temos já um jogo muito importante em que temos de jogar com a mesma personalidade, em casa e o nosso objetivo é apenas olhar para o próximo jogo. Temos de vencer com uma grande exibição e marcar golos.»