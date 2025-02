Depois da denúncia do Estoril Praia sobre alegados insultos racistas no duelo frente ao Nacional, na partida a contar para a 22.ª jornada do Campeonato nacional, a Autoridade de Prevenção e Combate à Violência no Desporto [APCVD] anunciou esta segunda-feira a instauração de um processo referente àquela partida.

Numa breve nota no site, a APCVD diz que o propósito deste processo passa pelo «apuramento dos factos».

De recordar, o encontro entre insulares e canarinhos terminou numa igualdade a dois golos.

Veja aqui o comunicado na íntegra:

«Face às notícias divulgadas pelos órgãos de comunicação social sobre eventuais insultos racistas dirigidos a um jogador da equipa visitante durante o jogo entre o CD Nacional e o Estoril Praia, realizado no Estádio da Madeira, a contar para a 22.ª jornada da I Liga, competição organizada pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional, a Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD) instaurou um processo de contraordenação para apuramento dos factos.»