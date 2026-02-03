O Gil Vicente, com quatro jogadores, domina a equipa da 20.ª jornada da Liga portuguesa, feita através do somatório das notas dos jornalistas do Maisfutebol nos estádios e da pontuação estatística do SofaScore.

A goleada dos gilistas frente ao Famalicão, igualando a maior de sempre, permitiu a que Buatu, Santi García, Luís Esteves e ainda Gustavo Varela fizessem parte da equipa ideal que não conta com nenhum jogador dos chamados «três grandes».

No entanto, o grande destaque da jornada vai para a baliza e para Bernardo Fontes. A exibição incrível do guardião do Tondela no empate frente ao Benfica permitiu a Bernardo alcançar a maior pontuação da jornada, totalizando uma nota 10 do Sofascore.

Os beirões têm ainda mais um representante na equipa, com Brian Medina, já o Sp. Braga que apresentou outra das goleadas da jornada conta com um trio de ataque liderado por Pau Victor, que marcou mais dois golos. O Arouca, que regressou aos triunfos frente ao Rio Ave, fecha o onze com as duas laterais ocupadas.

Critérios de desempate nas notas atribuídas pelo Maisfutebol:

1-Influência direta do jogador em causa no resultado, através da marcação de golos;

2-Pontos conseguidos pela sua equipa;

3-No caso dos defesas e dos guarda-redes, o número de golos sofridos pela sua equipa e, só depois, o número de golos marcados;

4-No caso dos médios e avançados, o número de golos marcados pela sua equipa e, só depois, o número de golos sofridos;

5-Minutos jogados;

6-Critério disciplinar;

7-Classificação das respetivas equipas.