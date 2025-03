O Nacional reencontrou o caminho das vitórias, este domingo, na Choupana, e prolongou o ciclo negativo do Casa Pia, que igualou o pior registo da temporada, com três derrotas. No final do jogo, um 3-1 que premiou a atitude da equipa de Tiago Margarido. Os gansos tiveram dificuldade para fazer valer a qualidade que já demonstraram ter e os madeirenses aproveitaram as oportunidades e os erros adversários.

O primeiro sinal de perigo foi do Casa Pia, que somou três jogadas perigosas em outros tantos minutos. O modus operandi era sempre o mesmo: bolas a rasgar a defesa para os avançados rápidos, mas ora valendo à equipa da casa a atenção de Lucas França ou a má direção dos remates.

A resposta alvinegra foi surgindo aos poucos, culminando numa jogada de Paulinho Bóia, a rematar à meia-volta, mas à figura de Patrick Sequeira, à passagem do quarto de hora.

Depois de um arranque intenso, o jogo acalmou. De um lado ao outro, parecia haver mais cautelas e ponderação nas jogadas, por vezes até em demasia, embora, a espaços, ainda aparecessem jogadas de relativo perigo para ambas as equipas. Ainda assim, estas ocasiões acabaram por escassear, atendendo ao que o início do encontro parecia prometer.

Tudo parecia encaminhado para que Nacional e Casa Pia fossem para o segundo tempo com uma igualdade a zeros no marcador. Mas, quando já pouco o fazia prever, os madeirenses chegaram à vantagem, com Daniel Penha a aproveitar um lance de muita confusão na grande área do Casa Pia. Patrick Sequeira atrapalhou-se e o médio brasileiro não se fez rogado.

No segundo tempo, ambas as formações entraram com melhor atitude, o que tornou o jogo bem mais aberto e interessante. E com isso, chegaram mais golos. À semelhança do que tinha acontecido na primeira parte, o Casa Pia começou melhor e chegou à igualdade por intermédio de Gaizka Larrazabal, aos 49’. Cinco minutos depois, os gansos podiam ter dado a volta ao marcador, mas Miguel Sousa desperdiçou uma das melhores jogadas criadas até então.

Apesar do murro no estômago que poderia ter sido sofrer um golo em fase tão inicial da segunda parte, a equipa de Tiago Margarido mostrou boa reação e voltou à vantagem, através de uma boa jogada individual de Paulinho Bóia, que finalizou com um golo de belo efeito.

O domínio era da formação madeirense, mas o Casa Pia ainda tornou a ameaçar num par de ocasiões. Para tranquilizar a equipa da casa, Joel Tagueu fez seu primeiro golo com a camisola alvinegra, na sequência de um pontapé de canto, e atualizou o marcador para o 3-1.

A FIGURA: Luís Esteves

Boa exibição de Daniel Penha, que tem estado em crescendo ao longo dos últimos jogos. Neste jogo, além de ter sido um dos grandes organizadores de jogo ofensivo, ainda marcou o golo que desbloqueou o encontro. Mesmo tendo sido substituído aos 70 minutos, deixou claramente a sua marca.

MOMENTO:

Belo golo de Paulinho Bóia, aos 60 minutos. O extremo brasileiro desenvencilhou-se de João Goulart e atirou com força, a culminar a jogada individual, com a bola ainda a rasar o travessão da baliza à guarda de Patrick Sequeira.

POSITIVO:

Acabou por ser um jogo com bons momentos de futebol, sobretudo no segundo tempo. Depois de um início promissor do Casa Pia, a primeira parte deixou algo a desejar, mas logo após o regresso dos balneários, ambas as equipas protagonizaram um bom espetáculo, digno de um jogo de I Liga.