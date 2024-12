Declarações de José Faria, treinador do Estrela da Amadora, na conferência de imprensa após a vitória frente ao Arouca (2-1), em jogo disputado esta segunda-feira, no Estádio José Gomes, na Reboleira.

[Reação do Estrela da Amadora na segunda parte, o que disse aos seus jogadores no intervalo?]

Agora é mais fácil falar mas na verdade disse que íamos ganhar o jogo. Sem desconfiança, exigi deles aquilo que eu sei que conseguem dar. Alguma passividade na primeira parte, e o Arouca, como grande equipa que é aproveitou-se disso. Não é fácil entrar a perder mas disse-lhes que acreditava neles, que íamos dar a volta e que íamos ganhar. Correu bem.

[Entrada de Rodrigo Pinho determinante?]

«Sim, certamente. O Rodrigo é um jogador com muita qualidade. Achávamos que o não Jovane estava a dar aquilo que o Kikas conseguia dar. Estávamos a perder, a jogar em casa, temos o Rodrigo de Fora para tentar ter mais referência na área e acabou por correr bem. Acabamos por acertar na troca. Como corre bem é mais fácil falar, mas não queria deixar de dizer que foi um jogo muito difícil contra um grande treinador. Tive oportunidade de dizer ao Vasco [Seabra] que é um dos grandes treinadores do nosso campeonato que tinha a certeza absoluta que tanto nós quanto eles íamos estar noutra posição do campeonato.»

[A vitória foi o resultado mais desejado para na próxima jornada defrontar o FC Porto?]

Nós lutamos sempre pelos três pontos. Em Faro, continuo a achar que fizemos um bom jogo e hoje tínhamos que dar uma grande resposta, em casa, no estádio José Gomes, sabíamos a responsabilidade de jogar aqui. Não é fácil, levámos um golo logo no início, contra um adversário direto, a fechar a jornada. Sabíamos que se ganhássemos hoje, passaríamos para o décimo terceiro lugar e distanciarmo-nos do Arouca, não é fácil, mas os rapazes foram top. É um privilégio para mim poder treinar jogadores com este carácter.

[Entrada do Dramé pelo Ferro, aos 63 minutos, estava a faltar alguma coisa? Já que não é muito habitual trocar os centrais.]

Eu tento fugir um pouquinho àquilo que é o normal, pelo menos tempo. Interpreto as coisas como elas são, como sentimos o jogo. A jogar como nós jogamos muitas das vezes a superioridade vem de trás. O Sporting de João [Pereira] faz muito isso, ou seja, muitas vezes colocam laterais a jogar a central e foi isso que eu lhe pedi [Dramé], estabilidade defensiva. Sempre que olhamos para ele vemos um jogador de alta estatura mas tecnicamente é muito evoluído, já o vi fazer grandes jogos como em Braga, tem tido algumas lesões mas temos feito um trabalho especial para ele para se cimentar. Agora ele tem que trabalhar, fez uma boa segunda parte, tem que correr. É nesta competitividade interna que trabalhamos, comigo é assim. Se o jogador tiver que sair aos 20 minutos sai, quem trabalha joga.

[Em 15 jogos, 13 começou a sofrer primeiro. Como encara este dado?]

«É um dado que temos que levar em consideração, porque em alguns jogos, torna-se mais difícil. No jogo da semana passada foi um claro, exemplo, sofremos primeiro e depois tivemos dificuldades em dar a volta. Quando nos apanhamos aprender fica mais difícil, as equipa fecham-se lá atras, hoje aconteceu isso, podíamos ter sofrido o segundo e terceiro golo. Tentamos fechar mais a baliza, tentamos não sofrer golos, vamos tentar melhorar nos próximos jogos.»

[Capacidade de sofrer da equipa]

«Faz parte. Nós somos uma equipa com esta capacidade de atacar mas também temos de criar essa capacidade de sofrimento. O Kikas estava a fazer roturas e o Danilo a querer ir e eu estava doido com eles, queríamos segurar o empate, o ponto está caro. Não podíamos deixar fugir os três pontos depois da reviravolta que conseguimos, mas isso é um dos ingredientes que acabam por fazer parte do que é o plantel do Estrela da amadora, a capacidade de sofrer.»

«Queria agradecer aos nossos adeptos que mais uma vez, numa segunda feira, com o frio, marcaram presença. Não é fácil. Eles ajudaram-nos muito. Quando perceberem que o caminho é este eles vão perceber que vamos fazer um bom campeonato, eles são parte fundamental do nosso processo.»