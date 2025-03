Ian Cathro, treinador do Estoril, em conferência de imprensa após o empate frente ao Farense [2-2]:

[O que é que consideram que falhou depois do 2-0?]

Esse é o meu trabalho na próxima semana, porque não podemos repetir essa parte. Para dar uma resposta mais global nesse sentido, eu falo muitas vezes que nós estamos num processo de melhorar, de tentar criar um estilo diferente, que seja mais estável, que seja mais preparado. Este é um processo. E acho que neste momento nós temos a equipa. Nós temos bons jogadores. Nós temos um grupo de jogadores que trabalham muito todos os dias. E nós sabemos competir. E nós sabemos jogar bem. E nós sabemos pressionar. E nós sabemos defender. Ainda não sabemos ganhar. Nós temos mais coisas para trabalhar e mais coisas para melhorar, mas no nosso crescimento, no nosso caminho, nós estamos aí. E eu acredito que quando tomarmos este passo, vamos ser capaz de ter outros objetivos. Mas ainda falta.»

[Primeira parte pobre em situações com Estoril menos regular]

«Não. Eu acho que nós estamos a sentir aí o vírus do resultado. Este é o sentimento do resultado que está a ter um impacto nessa análise. Acho eu. Eu não faço essa análise. Acho que o Estoril fez uns 60, 65 minutos com muita qualidade. Com controle do jogo, com boa posse, com boa dinâmica. Talvez não tivemos cinco, seis, sete oportunidades claras de golo, mas eu vi a equipa a jogar bem. Gostei. Gostei muito. Acho que eles fizeram um excelente trabalho. Depois fizemos os golos e já estamos a falar de outra coisa.»

[Algum sentimento especial com o Estoril ser a equipa atualmente a marcar há mais jornadas consecutivas?]

«Não. Nós queremos ganhar jogos. Hoje não ganhamos.»

[Deixou fugir o «comboio europeu» com dois pontos perdidos nos últimos minutos?]

«Nunca tenho falado nisso, porque eu volto a pensar mais na resposta que dei. Nós estamos neste processo de crescimento. Eu também acho que aqui muitas vezes só pensamos numa época porque não há muitos treinadores que ficam mais do que uma época. Eu não estou a pensar assim quando eu falo de crescimento, estou a falar de mais tempo. Porque nós vamos estar juntos nesta época, depois vamos preparar a próxima época e vamos estar juntos outra vez. E nós queremos fazer ainda melhor na próxima época. Por isso é que eu me sinto muito confortável a falar do nosso processo de crescer. E estamos neste ponto. Os últimos minutos do jogo mostraram que, infelizmente, ainda não sabemos ganhar. Este é o próximo passo para todos nós. Eu, os jogadores, o staff, o clube, todos. Porque nós queremos fazer um Estoril diferente e estamos neste processo. Mas não vai acontecer hoje. Não aconteceu hoje, vimos que também não vai acontecer amanhã. Mas com mais tempo acredito que vamos conseguir.»