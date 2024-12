Declarações de Hélder Costa, jogador do Estoril, na Flash Interview da BTV, depois da derrota frente ao Benfica por 3-0:

[Análise ao jogo]

«Sabíamos que vir aqui à Luz é sempre complicado, jogar com um grande, uma equipa que tem muita bola. Mas penso que a equipa do Estoril veio aqui com muita personalidade, com vontade de competir.

«Tivemos oportunidades também para poder ter marcado golo mas não conseguimos, ali um ou outro erro que nos custou alguns golos mas agora há que continuar a trabalhar, que temos uma semana curta, e a gente tem que se preparar um jogo que também é importante.»