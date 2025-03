Lucas Piazón, jogador do AFS, em declarações na Flash Interview da Sport TV depois da derrota frente ao FC Porto por 2-0:

[Análise da partida]

«O FC Porto entrou forte, nós sabíamos que era um jogo importante para eles, como era para nós. No começo do jogo eles empurraram-nos para trás, tiveram muitas oportunidades. Depois dos 30 minutos conseguimos equilibrar um pouco, tivemos até uma oportunidade quando ainda estava 0-0, mas na primeira bola do segundo tempo perdemos um jogador e acabou por ficar muito mais complicado.»

[Estratégia para o encontro]

«A ideia era tentar frustrá-los nos primeiros minutos, sabíamos que era um jogo importante para eles, como eu disse. Mas eles acabaram por criar muitas oportunidades, acabaram por crescer ali no jogo, marcando o primeiro. E como eu disse, a expulsão, jogar quase o segundo tempo inteiro com menos um aqui dentro fica muito difícil. Ainda tivemos uma oportunidade no 2-0, mas não conseguimos fazer.»

[O que é que o treinador pediu ao intervalo?]

«Pediu para acreditarmos, com o resultado de 1-0 ainda estávamos no jogo. Acreditámos que iríamos voltar bem, que poderíamos criar a oportunidade de entrar no jogo novamente, mas a expulsão complica.»

[Surpresa por Rodrigo Mora e Pepê titulares no FC Porto?]

«Não é que não preparámos, mas se for falar a verdade, sinceramente não esperávamos que eles fossem começar o jogo. Bom, começaram com a força máxima e ficou difícil.»

[O melhor da jornada são as derrotas do Farense e Gil Vicente?]

«Se nós não podemos pontuar e quem está ali perto acaba não pontuando, não acaba sendo bom porque não pontuamos, mas continuamos ali na luta.