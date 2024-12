Declarações de Bruno Lage, treinador do Benfica, na Flash Interview da BTV, logo após a vitória por 3-0 frente ao Estoril:

[Queria oferecer uma prenda aos benfiquistas e análise da partida]

«Foram três pontos muito importantes, uma boa exibição, a equipa soube ter o controlo do jogo com bola, o Estoril muito bem organizado, um 5x3x2 com linhas muito juntas, a não dar muito espaço mas a equipa soube sempre ter o controlo do jogo, procurar os espaços, fazê-los correr, e fomos crescendo no jogo obrigando o adversário a correr muito e fomos criando as nossas oportunidades.»

«O Estoril muito forte nas transições, nas ações verticais com homens muito rápidos na frente, nós soubemos sempre controlar mas realmente esse tipo de aços foram de perigo mas a equipa esteve sempre estável, fizemos o 1-0. A nossa ambição na segunda parte foi tentar aumentar a qualidade do nosso jogo, tentar marcar o mais cedo possível o 2-0. Fomos criando algumas oportunidades, e depois os golos surgiram com alguma naturalidade. Satisfeito com os três pontos, é o que era o mais importante e sentir que os adeptos estão com a equipa.

[Alterações no onze, Beste e recuo de Aursnes]

«Tentamos sempre perceber como o adversário joga e tentámos ter largura. Com o Beste na esquerda e Bah na direita, ter gente por dentro com qualidade para construir. O Fredrik [Aursnes] conhece muito bem o jogo, joga em várias posições, mas também joga em varias posições no meio campo e foi essencialmente isso, sabíamos que o jogo ia estar apertado de início pela forma como o Estoril defende e então tínhamos que tentar ter jogadores bem abertos na largura e depois ter um bom controlo do jogo com bola, saber rodar o jogo, procurar o espaço, acho que a equipa conseguiu.»

[Jogo sem sofrer golos, o dérbi no primeiro lugar deixa de ser um jogo decisivo?]

«Sobre não sofrermos golos é por causa do trabalho da equipa, os avançados são muito importantes na forma como pressionamos e condicionamos os adversários trabalho de equipa. A forma como os jogadores neste três meses e meio, quase quatro, têm vindo a trabalhar para tentar por em pratica as nossas ideias, mérito também dos jogadores.»

«O próximo jogo é um jogo importante, mas não é nada decisivo. Da maneira como o campeonato está, isto vai ser muito competitivo até final. Neste momento estamos em primeiro, no Natal, queremos estar em primeiro na passagem de ano, no Carnaval, na Páscoa, e no final do ano. O nosso objetivo tem de ser de trabalho, de corresponder a cada momento, vencer os três pontos para chegarmos ao fim em primeiro lugar, que é o nosso objetivo.»