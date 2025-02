Rui Borges, treinador do Sporting, em declarações na Flash Interview da SportTV, após o triunfo sobre o Farense por 3-1:

[Análise à partida]

«Era um jogo que é difícil jogar contra estas equipas. Uma equipa bem organizada, com bloco baixo, é difícil às vezes conseguir entrar em zonas do último terço, zonas de baliza. Era preciso ter essa paciência, descobrir o homem livre, criar muitas situações, de um para um, principalmente à largura. Conseguimos fazer isso logo na fase inicial da primeira parte. Acho que chegámos ao golo com naturalidade, depois também é mérito, numa bola parada. Depois acho que na primeira parte fomos sempre muito competentes em todos os momentos do jogo, transições, muitas reações à perda da bola muito boas, ganhámos logo bola. Ali nos últimos 5, 10 minutos, penso que entrámos um bocadinho, não diga em facilitismo, mas adormecemos um pouquinho, deixámos o Farense acreditar e acaba por fazer o 2-1 num lance que tem mérito. Onde não fomos muito intensos nas disputas de bola, principalmente no primeiro momento, nos duelos, em duelos, em situações de um para um, principalmente à largura, e onde deixámos depois o Farense com um 2-1 acreditar até o fim. E torna-se um jogo muito perigoso, foi o que aconteceu na segunda parte, um bloco baixo novamente, nós com muita gente exposta ao último terço, a tentar provocar alguma rutura, provocar um para um até à largura, e as perdas de bola são muito perigosas contra estas equipas. Homens rápidos para contra-ataques, ataques rápidos, e foi o que aconteceu um bocadinho na segunda parte. Conseguimos anular, conseguiram ter ali duas, três situações de contra-ataque, até mais por perdas de bola nossas e por tomar decisões não muito maduras da nossa parte. Mas onde tomámos conta do jogo de início ao fim, acabámos por fazer o terceiro golo, penso que demasiado tarde, acho que merecíamos ter feito mais cedo um bocadinho, por tudo que foi o jogo, fomos muito competentes, contra estas equipas não se tornam jogos muito bem jogados, mas jogámos bem, dentro daquilo que era o jogo, dentro daquilo que o jogo podia, é só ser mais maduros em alguns momentos, principalmente em ganhos de bola, e não deixar criar situações de contra-ataque perante estas equipas, que depois vão ganhando vida e acreditam sempre até o fim que podem dar a volta o resultado.»

[Hoje aquilo que mais me saltou à vista na exibição do Sporting foi a forma rápida como os jogadores em grande parte do tempo conseguiam recuperar a bola, muitas vezes numa fase avançada do terreno. Sente que com cada vez maior tempo que tem de trabalho com a equipa, a equipa está cada vez mais perto daquilo que pretende?]

«Sim, temos algum tempo, mas não muito, e hoje há pequenos pormenores, claro que dentro daquilo que é a nossa ideia de jogo contra a equipa técnica, está muito aquém daquilo que nós queremos ainda, porque não temos esse tempo de treino e eles têm tido uma capacidade, e já não vou faltar de enaltecer aquilo que eles têm conseguido, enquanto equipa, enquanto jogadores, ouvido, atentos, tentam fazer muita coisa que nós pedimos, mesmo às vezes sem treino, e têm sido fantásticos nesse sentido. Claro que com o passar do tempo e se tivermos semanas mais normais, o que é difícil, nós ganhámos outros hábitos e ficamos muito mais consistentes em muitos momentos, mas mais em pequenos pormenores individuais que fazem toda a diferença em momentos específicos do jogo. Mas dentro disso foram fantásticos, fizeram muito boa a reação à perda, por isso, vitória é mais que justa.»

[Ausência de Viktor Gyokeres, mas a verdade é que o Harder consegue marcar pelo segundo jogo consecutivo, é um bom sinal para um treinador ter um goleador máximo como o Gyokeres de fora, e mesmo assim ver que quem está logo atrás consegue responder desta forma?]

«Fico feliz pela resposta dele. É um miúdo que tem um potencial enorme, é 19 anos, tem crescimento, tem um potencial grande, às vezes parece um miúdo de 15 anos na rua a jogar, e nós falamos muitas vezes no futebol da rua e ele é muito disso. É um miúdo que nós acreditamos imenso, todos nós, treinadores, estrutura, os colegas, é um miúdo que precisa do carinho e é importante sentir o carinho que têm sentido principalmente os adeptos com a ausência do Viktor, que é uma marca na equipa, e ele sentir esse carinho de fora tem sentido, para aquilo que será o crescimento dele. É um miúdo em quem acreditamos muito, para mim é fácil dizer que eu sabia que ele ia responder, claro vai responder, vai errar imenso, mas vai fazer golos porque ele tem essa criancisse boa e positiva com ele, o tempo e o jogo vai lhe dar o crescimento.»

[Boa exibição de Fresneda]

«É um miúdo que tem a nossa confiança desde que chegámos, é outro miúdo com 20 anos, é um miúdo que tem crescimento, teve muito tempo sem jogo, é natural que a confiança desaparecesse, é um miúdo que está a ganhar confiança aos poucos e nota-se, precisa também do carinho, e de carinho não só meu, também dos adeptos, mesmo quando falha, também é importante sentir esse carinho para passar essa confiança, porque apesar de tudo é um jovem que tem crescimento, tem um potencial enorme, onde as expectativas sobre ele eram enormes. Não correspondeu se calhar numa fase inicial, muito tempo sem jogar, a confiança foge, as dúvidas crescem, mesmo em termos individuais, de certeza absoluta na cabeça dele, mas da nossa parte, teve sempre essa confiança, tem correspondido. Feliz pelo golo, e acima de tudo feliz por ver a ligação de todos eles, e a felicidade de todos eles, uns com os outros ao longo do jogo.»

[Chegada do Biel?]

«É um jogador que, à partida acredito que será jogador de Sporting, não fujo a isso. É um jogador que vai acrescentar, é mais um para ajudar, acrescentar qualidades próprias, que nós identificamos, que nós achamos importante também para aquilo que é acrescentar ao grupo. Tenho a certeza que também será muito feliz, tenho a certeza que vem com ambição enorme para ser campeão no Sporting, já numa fase inicial da carreira dele.»

[Mais nove pontos que o segundo lugar. Era este o cenário em que querias chegar ao estádio do Dragão e ao jogo de futebol de Porto?]

«Queria ganhar e queria ser primeiro, independente de ser no Dragão ou não, o próximo jogo é queremos ser primeiros e ser competentes naquilo que nós controlámos, que é os nossos jogos, um a um, eram 15, são 14 agora, seguimos. Agora é pensar no jogo do FC Porto e tentar ser o máximo competente possível para mantermos o primeiro lugar, para mantermos as distâncias que temos, independentemente se for um ponto, se for seis, se for oito, se for nove, queremos ser primeiros. Enquanto somos primeiros, vamos lutar para o primeiro lugar até ao fim.»

[Vai ter Gyokeres no próximo jogo?]

«Vamos ver. Já disse, o Víktor {Gyokeres] e o Morita é muito dia-a-dia, mas estou a ser sincero quando digo isso, é muito dia-a-dia, depende muito de um dia para o outro, pode melhorar imenso, pode não melhorar, é muito isso, acredito e espero que toda a gente o mais rapidamente possível esteja disponível. Hoje acabamos por perder também o Geny [Catamo] muito cedo, coisas que não controlámos no futebol é isto.»

[Lesão de Catamo?]

«Acredito que não deve ter sido uma lesão muito pequena, porque teve que sair, lógico, por isso, a imagem também se torna um bocadinho feia de ver, por isso espero que não seja nada de muito grave, porque precisamos de todos.»