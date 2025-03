Rui Borges, treinador do Sporting, em declarações na Flash Interview da Sport TV depois da vitória frente ao Famalicão por 3-1:

[Análise do encontro]

Na primeira parte não entrámos bem, os primeiros 10, 15 minutos muito bem, a ser autoritários, a ter bola, a tentar chegar no último terço. Encostamos o Famalicão um bocadinho para o meio-campo defensivo deles. Depois desses 15 minutos, faltou-nos perceber ali alguns momentos melhores de saltar, a pressionar o portador da bola, baixámos demasiado, o Iván [Fresneda] estava a baixar demasiado cedo. Deixámos o Famalicão crescer ali um bocadinho, ganhar um pouco de confiança. Tem uma ou outra aproximação à nossa baliza, depois tem o lance do penálti que os coloca no jogo. Ao fim e ao cabo, por mais que eles estivessem a ter ali naqueles 10 minutos um pouco mais de bola, mais de clareza e mais confiança, ficou-nos a faltar ali realmente uns timings em termos da equipa estar com o bloco mais equilibrado, mais coeso, mais alto também. Mas tirando isso, depois no final da primeira parte acabámos outra vez com energia muito boa, por cima do Famalicão, tivemos oportunidades para fazer o golo, não fizemos o 2-1. Na segunda parte melhorámos nesse aspecto, mais intensos, mais competentes, nesse sentido de saltar mais vezes à frente, mais agressivos nesses duelos, onde não deixámos o Famalicão crescer sequer no jogo. Onde fomos claramente superiores na segunda parte em todo o período, onde poderíamos ter feito o golo mais cedo, poderíamos ter feito 3-1 muito antes do final do jogo. Depois claro, a expulsão acaba por nos levar um pouco mais para trás, mas até aí a equipa tem uma atitude fantástica, não deixámos criar, têm dois lances bola parada, e um remate fora da área, penso eu. A equipa tem uma atitude fantástica.»

[Quenda passa a fazer a direita e o Geny Catamo entra para o lado esquerdo].

«Sim, o Iván [Fresneda] estava a fazer um jogo bastante competente, tem o golo, tem a chegada à área, ainda podia ter feito outro golo também. Só que naquele momento da segunda parte, nós estávamos claramente por cima do Famalicão. Ao intervalo não mudámos nada em termos defensivos, melhorámos sim um pouco os timings, saltar à frente, fomos mais intensos, mais comprometidos e percebemos melhor isso, não deixámos pensar demasiado no Famalicão, pressionámos muito mais alto. E depois, no momento da substituição, foi no sentimento que estávamos claramente a ganhar aquele corredor e precisávamos de alguém que tenha mais um para um do que propriamente o Iván [Fresneda], nesse aspecto. Coloquei o Quenda, podia ter posto o Geny [Catamo] também na largura, na direita com o pé contrário, dava-nos algo mais naquilo que era poder ofensivo no último terço, que era isso que nós estávamos a conseguir encontrar, a conseguir instalar, e o Geny melhorou muito depois da vinda para a direita.

[Quenda associado ao Chelsea esta semana nem parecia que tinha 17 anos]

«Eu já disse isso. É mérito dele, não só comigo, com o mister Ruben [Amorim] também, é mérito dele, a capacidade dele de perceber o jogo, leitura de jogo, claro, aliado à qualidade individual que ele tem, mas isso não lhe chega, e ele tem essa noção, tem a noção que tem de ser comprometido, tem de estar com ele, tem de estar concentrado, em todos os momentos do jogo, não num momento só com bola, porque apesar de tudo é um menino de 17 anos, e se calhar nos sub-17, se jogasse nos sub-17 era bola no pé e Quenda resolve, e aqui resolve na mesma, mas tem de estar mais ligado ainda àquilo que é os momentos de jogo, ao defensivo, à transição, e é um miúdo que gosta de aprender, gosta de ouvir, e acima de tudo é um miúdo que está feliz.»

[Sporting parte à frente nesta reta final do campeonato?]

«Não, é um Sporting que está a ser muito competente, está com uma ambição enorme, com a coragem enorme, que não olha para aquilo que é as vitórias atrás, focamos no jogo, no próximo, e é isto. Era importante na paragem, e eles também merecem algum descanso, alguns jogadores vão para as seleções, mas acima de tudo acredito também que venham com uma ambição enorme de continuar este caminho. Sabemos das dificuldades que vamos encontrar, e que a equipa na segunda parte focou-se naquilo que controla, e aquilo que controla é o nosso jogo, e fomos claramente superiores ao longo do tempo, tirando ali 15, 20 minutos na primeira parte, como eu disse por isso. É focarmos no próximo, e o próximo é uma saída fora, uma saída difícil, onde jogaremos em casa com toda a certeza também, porque os nossos adeptos têm sido mais uma vez fantásticos, e acredito que irão connosco, e que em alguns momentos nos levarão com eles também a ganhar estas oito finais.»