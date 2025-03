Rui Ferreira, treinador do AVS, em declarações na Flash Interview da Sport TV, depois da derrota por 2-0 frente ao FC Porto:

[Análise da partida]

«Sabíamos que íamos encontrar um FC Porto forte, por todas as condicionantes, por tudo o que foi o FC Porto ter vivido, e, portanto, não estávamos à espera de facilidades. E como disse e bem, a primeira oportunidade é nossa. Tudo podia ser diferente, iríamos jogar muito com a intranquilidade do FC Porto, seguramente, não conseguimos porque não finalizámos, mas mesmo assim acho que estivemos bem. Fizemos uma boa primeira parte, em que tivemos que condicionar algumas jogadas do FC Porto, outras não foram finalizadas, também por algum azar, é verdade, também tem de se dizer, mas acho que tivemos um bom comportamento, e mesmo a perder 1-0, nós sentíamos que na abordagem à segunda parte poderíamos fazer mais, poderíamos chegar ao golo, acreditávamos muito naquilo que tínhamos que fazer, e portanto nós fomos à luta. Agora, é difícil quando nós aos 20 segundos [n.d.r.: do segundo tempo] fazemos uma falta como fizemos, que nos dá origem ao segundo amarelo. Assumo a culpa porque num momento desses, se calhar pede-se que nós possamos proceder à substituição, a verdade é que nós debatemos sobre isso, tentamos perceber se seria a melhor solução ou não, optamos por dar um bocado mais tempo naquilo que era a confiança do próprio jogador, e na inteligência também, na gestão desse mesmo cartão, porque senão, sempre que um jogador levar cartão amarelo, estamos condicionados e é difícil, o próprio Vasco [Lopes], o amarelo, e nós mesmo assim aguentamos o Vasco. O Vasco estava bem no jogo, e portanto faz parte, mas a verdade é que fomos ingénuos, e ao ficar reduzidos pelo menos um elemento, tornou-se muito mais difícil. Agora de salientar aquilo que foi a atitude dos jogadores, foram bravos, deram tudo aquilo que podiam, e mesmo assim com menos elementos tivemos a oportunidade de fazer o golo, mas não conseguimos, portanto, tirar coisas boas que tivemos nesta noite, mas fazer um mea culpa porque de facto podíamos ter feito muito mais, mas com 11, de facto não conseguimos.»

[Surpreendido com o facto de o FC Porto ter apresentado, ao contrário do que se esperava, dois jogadores que estavam lesionados, o Pepe e o Rodrigo Mora?]

«Nós sabíamos que eles estavam convocados, portanto se estariam prontos para o jogo ou não, isso seria sempre uma incerteza, mas se estavam convocados, parto sempre do princípio de que estariam prontos. A forma como nós preparámos o jogo durante a semana foi para a flexibilidade tática que existe neste FC Porto, estávamos a preparar para uma linha de três ou para uma linha de quatro, portanto sabemos que é uma equipa muito dinâmica, a qualidade desses mesmos jogadores é normal que o treinador os queira colocar em campo, como aconteceu, mas isso de certa maneira não nos surpreendeu. O que nos surpreendeu de alguma forma foi a forma como nós tivemos a possibilidade de fazer golo e nós não fizemos golo. Isso é que nós temos de ficar surpreendidos e temos de fazer mea culpa, temos de corrigir, temos de melhorar nesse aspeto, no sentido de ter a possibilidade de colocar o adversário sempre em sofrimento e não nós. Tivemos uma boa oportunidade, não conseguimos e, portanto, temos de aprender com estes erros, com o erro da 'não finalização', com o erro da expulsão, mas tirar coisas boas e hoje também tiramos coisas boas para aquilo que é o nosso futuro.»

[Próxima semana que pode ser importante porque a equipa precisa de uma reação forte a este ciclo de duas derrotas consecutivas]

«Sim, é verdade, nós não tivemos um bom desempenho na jornada passada, principalmente por jogarmos em casa, pedia-se que fizéssemos muito mais, não fizemos, mas os jogadores aceitaram, nós aceitamos que não estivemos no nosso melhor registo. Hoje penso que melhoramos, apesar de termos perdido, fizemos coisas muito boas e agarrarmos aquilo que fizemos de bem, corrigir o que fizemos de mal, para seguramente estarmos fortes naquilo que é a próxima jornada e vamos seguramente estar fortes e confiantes naquilo que os jogadores fizeram hoje e têm feito nas jornadas anteriores. E seguramente vamos dar uma resposta positiva e com certeza e com convicção vamos permanecer na Liga.»