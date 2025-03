Cristiano Bacci, treinador do Moreirense, anteviu o embate com o Santa Clara para a 25.º jornada da Liga, depois do empate inaugural do timoneiro diante do Estrela da Amadora (1-1), no domingo, garantindo que a equipa tem trabalhado bem e que quer somar pontos frente aos açorianos.

«Faltam nove jogos. Temos de somar pontos. Apesar do adversário, estou confiante. Temos uma semana de trabalho. A resposta ao trabalho feito tem de ser dada no dia do jogo. O que fizemos durante a semana não conta nada, mas o ‘feedback’ é positivo», afirmou o técnico, garantindo que «não vem para apagar o trabalho feito», mas para «ajustar coisas que a equipa precisa».

Sobre a deslocação aos Açores, o treinador italiano recusou assumir que a equipa insular atravessa uma «fase descendente», após três jogos consecutivos sem vencer, e deixou elogios ao conjunto orientado por Vasco Matos.

«Para mim, não é surpresa o Santa Clara [ocupar o quinto lugar]. Equipas com rotinas no geral vão ter pontos. O Santa Clara tem a mesma equipa do ano passado [quando foi campeã da II Liga] e adicionou peças importantes. No último jogo, perdeu, mas não posso dizer se está numa fase descendente, porque defrontou equipas fortes», afirmou.

O Moreirense, 11.º classificado com 27 pontos, e o Santa Clara, 5.º com 39, encontram-se no domingo, às 14h30 (15h30 de Lisboa) no Estádio de São Miguel (Ponta Delgada) para a 25.ª jornada da Liga.

De recordar que o encontro será disputado à porta fechada, devido a castigo aplicado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, ao clube que apresenta um mau funcionamento do sistema de videovigilância do Estádio de São Miguel.