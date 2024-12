O Nacional vai jogar este sábado com o Gil Vicente, numa partida a contar para a 13.ª jornada co campeonato. Tiago Margarido reconheceu a dificuldade que vai ser jogar contra uma equipa que pratica «um bom futebol», e desvalorizou a recente goleada sofrida pelos gilistas frente ao Vitória Guimarães.

«Têm um jogo bem ligado desde o guarda-redes, procuram traduzir o seu jogo num bom futebol e são muito fortes pelos corredores. O facto de não conseguirem pontos há bastante tempo não traduz, de todo, aquilo que conseguem espelhar dentro do campo», referiu o treinador do Nacional em conferência de imprensa, esta quinta-feira.

O clube insular comemora 114 anos de existência, curiosamente, no dia do jogo com o Gil Vicente e Tiago Margarido quer «oferecer» uma boa prenda de aniversário.

«É uma data superespecial para todos nós que trabalhamos no clube. Seria uma prenda fantástica trazer os três pontos de Barcelos e tudo faremos nesse sentido», afirmou.

Sobre o futuro no campeonato, o Nacional, que se encontra no 16.º lugar, o primeiro abaixo da linha de água, o técnico de 35 anos diz que «não faz futurologia» e prefere encarar «um jogo de cada vez».

O Nacional joga com o Gil Vicente, este sábado às 15h30, em Barcelos, uma partida que vai poder acompanhar AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.