César Peixoto, treinador do Gil Vicente, em conferência de imprensa após o empate frente ao Estrela [1-1]:

[Análise da partida]

«Era importante não perder hoje. Claro que nós viemos e trabalhámos a semana e montámos a equipa para levar daqui os três pontos, mas não perder seria também importante. Era importante quebrarmos o ciclo, era um adversário direto também, nós não deixarmos, e temos vantagem da primeira volta, por isso era importante também não perdermos. Penso que fizemos um jogo muito competitivo, muito consistente durante 90 minutos, um jogo de muitas segundas bolas, muitos duelos, nem sempre tivemos a limpeza de jogo com bola que nós queremos e que vamos fazer de certeza absoluta. Uma semana de trabalho, os jogadores tiveram uma atitude fantástica, foram muito competitivos, tiveram a alma necessária para estar a perder e dar a volta, depois de cinco jogos, ou seis que não venciam, conseguirem dar a volta. Acho que foi importante, a malta que entrou do banco, entrou para ajudar e acrescentaram e muito, e a equipa cresceu e subiu da produção, por isso arriscámos com o Jordi [Mboula] como defesa de direito, sendo um extremo, sabíamos que tínhamos que ir à procura do resultado, fizemos um golo, e na parte final não tivemos ali duas, três situações que podíamos ter feito mais, mas fica um empate que acaba por se ajustar.»

[O que pode acrescentar Bamba?]

«O que vocês viram hoje no jogo, é um miúdo que não havia muito por onde eu o ver antes de chegar ao Gil Vicente, não havia muitas imagens, e numa semana conseguimos perceber que era um miúdo que nos podia ajudar, tem capacidade, tem muita margem de crescimento. Acho que é importante manter os pés no chão, fez um bom jogo, é verdade, ajudou a equipa, a equipa também o ajudou a ele, tem sido sempre muito solidária com ele, às vezes com alguma dificuldade porque não fala português, não entende, francês também pouco a gente fala lá no balneário, mas acabou por compreender bem os momentos de jogo, quando tinha que encaixar ou não, acho que fez um bom jogo, mas é só um jogo, tem que ser consistente, tem muita coisa para melhorar ainda, ganhámos mais um jogador que não tem sido opção, acredito que é um jogador que nesta segunda volta, agora nos últimos jogos nos pode ajudar, mas aqui para destacar não é o Bamba, é a equipa, o trabalho que a equipa fez, os jogadores que entraram no banco, sobretudo esses jogadores que entraram no banco também, entraram para acrescentar, foram uma equipa durante os 90 minutos, com muita alma, foram atrás do resultado e empatamos.»

«O Bamba acabou por sair beneficiado de uma grande equipa que soube trabalhar, soube sofrer em alguns momentos, mas que aqui ou ali nós fomos até mais agressivos na segunda parte. Na primeira parte eu acho que nos faltou alguma agressividade ofensiva, chegávamos lá, não tirávamos cruzamento, não chutávamos à baliza, na segunda parte ao intervalo pedimos mais isso e acabámos por ser mais agressivos e podíamos ter feito mais um gol, acabou por não entrar, levámos um ponto, é somar.»

[Teve uma semana de trabalho. O que é que já reconhece que é fruto dos seus treinos nesta equipa?]

«Acho que sobretudo uma equipa competitiva com alma, acho que se percebe a atitude que a equipa teve, sabíamos que é um campo difícil jogar aqui na Estrada Amadora, é uma equipa muito física, jogo mais direto, segundo as bolas, duelos, nós somos uma equipa mais na qualidade de jogo e que nos falta às vezes aqui ou ali sermos competitivos, sermos ganhadores nos duelos, nas segundas bolas e hoje fomos. Acho que isso está à vista de toda a gente.»

«Ainda temos muito caminho para percorrer, muito para crescer com a bola, sobretudo defensivamente também pouco permitimos, dois chutes fora da área que bateram no aposto de cima, foram dois chutes fora da área, dentro da área a oportunidade dos golos claros acaba por não haver nenhuma, há um canto mas há um bloqueio no Sandro [Cruz], por isso nós sim tivemos aqui agora duas, três situações a terminar o jogo em que nós podíamos ter finalizado uma do Tidjany que acaba depois por ir para canto, por isso é uma equipa que se nota que está unida, quer muito, organizada, agressiva, ganhadora nos duelos com alma, que eu queria que a equipa ganhasse a alma necessária para ser competitiva e hoje demonstrou. Agora não pode ser só no jogo, temos de dar continuidade a isto no resto do campeonato e depois a equipa vai acabar por crescer ainda mais.»