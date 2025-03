Tiago Margarido, treinador do Nacional, em conferência de imprensa após a vitória sobre o Casa Pia por 3-1:

[Alguns sobressaltos, mas a equipa teve resiliência para segurar a vitória.]

«Resiliência é a palavra que nos caracteriza. Sabíamos de antemão que íamos apanhar pela frente um adversário fortíssimo, uma das equipas sensação desta Liga, muito bem trabalhada pelo João [Pereira] e sua equipa técnica, e só por isso já sabíamos que íamos ter muitas dificuldades.

Não entrámos tão bem como queríamos no jogo e eles têm logo duas oportunidades. Mas, com o desenrolar da primeira parte, a equipa foi crescendo e, na minha opinião, a vantagem ao intervalo ajusta-se.

Depois, na segunda parte, tivemos uma entrada em falso, que não podemos repetir, temos de ser mais concentrados. Eles acabam por chegar ao empate, mas a palavra resiliência é mesmo aquela que melhor caracteriza a nossa equipa. Fomos para cima, continuámos a acreditar. Tivemos a felicidade de marcar naquele momento do jogo, em que qualquer uma das equipas podia marcar, porque o jogo estava a ficar partido. E, depois, acabámos por chegar ao terceiro golo com a sorte do momento em que o conseguimos.

Temos de reconhecer que fomos felizes nos momentos em que marcámos os golos, porque tivemos pela frente uma equipa fortíssima, mas isso também dá muito mérito àquilo que fizemos, àquilo que trabalhamos e àquilo em que acreditamos desde o primeiro dia. É uma vitória que, apesar de feliz, me parece justa.»

[Segundo golo trouxe tranquilidade e depois o Nacional tem o mérito de anular os pontos fortes do Casa Pia para impedir novas situações de perigo.]

«Certo. Nós conhecíamos bem a equipa do Casa Pia, mas eles estavam, com mérito, a conseguir desbloquear a nossa pressão, acrescentando um terceiro médio, que era o Miguel Sousa, que vinha de extremo para terceiro médio e conseguia sair sempre em apoio frontal. Eles estudaram bem aquilo que era a nossa pressão e estavam a sair algumas vezes. Fomos ajustando à medida que o jogo foi decorrendo.

Na segunda parte fiquei bastante irritado, porque sabíamos que um dos momentos fortes do Casa Pia era na rotação após os lançamentos e nós tínhamos definido que tínhamos de bloquear com os nossos posicionamentos. Tivemos uma falha de concentração e isso permitiu a tal variação para o lado oposto que dá o golo do empate.

O 2-1 surge num momento feliz, com mérito total do jogador [Paulinho Bóia], com qualidade pura. E aqui tenho de fazer uma nota em relação à intervenção do Nacional no mercado de inverno, porque hoje tivemos dois jogadores que chegaram em janeiro a fazer golos: o Paulinho e o Joel.»

[Nacional está a conseguir o que faltou na primeira volta, ter mais estabilidade?]

«Tudo na vida necessita de trabalho e tudo na vida necessita de tempo. Foi isso que fizemos, estivemos a trabalhar este tempo todo para conseguir colher os frutos que estamos a colher agora.

Mas temos de manter os pés no chão, ainda falta muito para conseguirmos o objetivo da época. Todos nós sabemos da importância que esse objetivo tem, toda a gente sabe que o Nacional não fica duas épocas seguidas na I Liga há muitos anos. Por isso, estes pontos que conseguimos tanto com o Famalicão, como com o Casa Pia, são extremamente importantes para nós, mas ainda não está feito. Temos trabalho pela frente e não olhamos para tabelas classificativas. Da mesma forma que já estivemos em último lugar e eu disse que não olhava para a tabela, agora também não vou olhar. No final, aí sim vou olhar e vamos discutir a classificação que eventualmente vamos conseguir. Até esse momento, o que me preocupa é que a equipa consiga atingir matematicamente a manutenção e ter a estabilidade que muito precisa.»