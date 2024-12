O Farense vai receber o V. Guimarães, este domingo, numa partida a contar para a 16.ª jornada do campeonato.

Em declarações divulgadas nas redes sociais do clube algarvio, Tozé Marreco, treinador do Farense, afirmou que a equipa está preparada para o «desafio muito exigente» frente à equipa vimaranense, garantindo ainda que a equipa está «focada e preparada».

Marreco sublinhou a importância de manter «o mesmo rigor, intensidade e ambição» que têm marcado as últimas jornadas, em que o Farense somou oito pontos nos últimos cinco jogos, e largou a lanterna vermelha do campeonato.

O técnico do Farense apelou ainda ao apoio dos adeptos no Estádio de São Luís para ajudar a equipa a superar os minhotos, agora comandados pelo estreante Daniel Sousa, que substituiu Rui Borges, treinador do Sporting.

O encontro entre Farense e o V. Guimarães vai disputar-se este domingo, às 15h30, uma partida que vai poder acompanhar AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.