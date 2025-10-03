O V. Guimarães recebe este sábado o Santa Clara, em jogo da oitava jornada da Liga, e Luís Pinto espera uma resposta forte da sua equipa depois da derrota com o Alverca. O treinador dos minhotos sublinhou a necessidade de maior consistência para manter o bom arranque da época.

Mais competência e competitividade

«Temos muito potencial na equipa. Aquilo que nos causa mais revolta e frustração tem a ver com a incapacidade em sermos consistentes. A qualidade do grupo faz-nos crer que podemos ser mais competentes e competitivos do que no último jogo. Temos de perceber o que não é negociável para nós. Temos capacidade para sermos mais vezes o que fomos com o E. Amadora e com o Sp. Braga e menos o que fomos com o Alverca».

Crescimento sustentado e consistência

«Além da qualidade e da organização que apresenta, com pragmatismo nos momentos ofensivos, [o Santa Clara] está perfeitamente identificado com a ideia do Vasco, com aquilo que lhes trouxe sucesso no passado recente. Mas temos de nos focar em nós e de ser mais consistentes».