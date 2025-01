O Sporting viajou esta sexta-feira até Guimarães, para o encontro da 17.ª jornada da Liga Portugal.

No regresso de Rui Borges ao «castelo» depois de ter trocado a equipa vimaranense pelo Sporting, o técnico de 43 anos voltou a apostar no mesmo onze que bateu o Benfica, na sua estreia, na última jornada do campeonato. Importante referir que Rui Borges manteve também o mesmo esquema tático, utilizando um 4x4x2.

No outro lado, Daniel Sousa, depois do empate a dois com o Farense, o treinador dos «conquistadores» fez duas alterações. Jorge Fernandes e Samu entraram para o onze.

A partida tem início às 20h30, e vai poder acompanhar AO MINUTO, aqui, no Maisfutebol.

ONZE DO SPORTING: Franco Israel; Quaresma, Diomande, St Juste eMatheus Reis; Hjulmand e Morita; Geny, Trincão e Quenda; Gyokeres.

ONZE DO V. GUIMARÃES: Bruno Varela; Alberto, Jorge Fernandes, Óscar Rvas e João Mendes; Manu e Tiago Silva; Kaio César, Samu e Nuno Santos; Gustavo Silva.