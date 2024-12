Na antevisão ao duelo frente ao Casa Pia, Vasco Seabra lembrou que, após um arranque em falso, com três derrotas a iniciar o campeonato, os gansos apenas perderam frente a FC Porto e Sporting, reforçando que será um adversário que obrigará o seu conjunto a «estar sempre no limite».

«Desde agosto, é uma equipa que só perdeu no Dragão e em Alvalade. A última derrota que teve em casa foi com o Santa Clara [2-0, na terceira jornada]. Naturalmente, vamos ter um adversário muito difícil, confiante e tranquilo, que, naturalmente, tem bons jogadores e uma ideia de jogo muito vincada. Será uma equipa difícil de defrontar, coesa, que sofre poucos golos e sai muito bem também em transição. Por isso, obriga-nos a estar sempre no limite.»

No entanto, o técnico realçou que é mais agradável trabalhar sobre vitórias, ainda assim, esse facto traz mais exigências e responsabilidades.

«É mais motivador e agradável trabalhar sobre vitórias. No dia seguinte [n.d.r.: ao triunfo sobre o Santa Clara], foram 24 horas onde nós festejámos, tivemos com aquele elã de positividade, mas, a seguir, foco e responsabilidade, porque as vitórias trazem-nos também essa exigência de fazermos melhor para continuar a nossa evolução. Foi esse o sentimento que obtive do grupo. No primeiro dia, ainda amassados com o desgaste natural, mas com a energia para voltarem a tentar ser melhores.»

O Arouca, 17.º classificado da I Liga, com 11 pontos, desloca-se ao Estádio Municipal de Rio Maior, para defrontar o Casa Pia, nono, com 17, na abertura da 15.ª jornada, às 20h15 de sexta-feira, uma partida que vai poder seguir AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.